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«Флуминенсе» обыграл «Интернасионал», «Ботафого» уступил «Форталезе»

02:11
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«Флуминенсе» в матче 22-го тура чемпионате Бразилии обыграл «Интернасионал» со счетом 2:1.

На гол Маурисиу Праду гости ответили точными ударами Лукки и Кайо Паулисты.

После этого матча «Флуминенсе» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Интернасионал» с 36 очками — на четвертой строчке.

В другом матче тура «Ботафого» уступил «Форталезе» — 1:2. Команды занимают 19-е и 11-е места соответственно.

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