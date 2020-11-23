«Флуминенсе» обыграл «Интернасионал», «Ботафого» уступил «Форталезе»

«Флуминенсе» в матче 22-го тура чемпионате Бразилии обыграл «Интернасионал» со счетом 2:1.

На гол Маурисиу Праду гости ответили точными ударами Лукки и Кайо Паулисты.

После этого матча «Флуминенсе» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Интернасионал» с 36 очками — на четвертой строчке.

В другом матче тура «Ботафого» уступил «Форталезе» — 1:2. Команды занимают 19-е и 11-е места соответственно.