Неймар обратился к Месси: «Спасибо, что заставил меня полюбить футбол еще сильнее»

Нападающий «Сантоса» Неймар обратился к Лионелю Месси перед его последним матчем за сборную Аргентины.

«Кто любит футбол, тот наслаждался твоей игрой все эти годы... Сегодня твой последний матч в форме твоей сборной, твоей страны, и я надеюсь, что ты насладишься каждой секундой, что все почести сегодня принесут тебе радость. Не только Аргентина тебе благодарна, весь мир благодарит за все, что ты сделал для футбола.

Спасибо, что заставил меня полюбить футбол еще сильнее. Для меня было честью играть против тебя, а еще большей честью — творить историю вместе с тобой. Спасибо, Лео Месси», — написал Неймар.

В ночь с 6 на 7 октября сборная Аргентины встретится с Бенином в Буэнос-Айресе. Этот матч станет прощальным для Месси в национальной команде.

Неймар и Месси вместе выступали за «Барселону» и «ПСЖ».