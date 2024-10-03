Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:15

Ученица Тутберидзе победно начинает сезон. Базылюк — первая на турнире в Питере

Ученица Тутберидзе Базылюк одержала победу на Мемориале Панина-Коломенкина
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Маргарита Базылюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Итоги Мемориала Панина-Коломенкина у юниоров.

Мемориал Панина-Коломенкина
Юниорки
1. Маргарита Базылюк — 238,98 балла
2. Елизавета Андреева — 225,80
3. Агата Петрова — 216,39
Юниоры
1. Арсений Федотов — 265,89
2. Лев Лазарев — 265,78
3. Герман Ленков — 234,57

В Санкт-Петербурге прошел первый турнир всероссийского масштаба — Мемориал Николая Панина-Коломенкина. Турнир из года в год собирает заметный состав, но в 2024 году он стал по-особенному статусным, в связи с чем его даже сравнивают с чемпионатом страны. Причем юниорские соревнования получились едва ли не более значимыми, чем прокаты взрослых. По крайней мере, команда Этери Тутберидзе приехала с настроем разрывать уже с первого же старта, иначе как объяснить перформанс от Маргариты Базылюк?

Базылюк по прыжковому потенциалу даже превосходит Трусову

Мемориал Николая Панина-Коломенкина и до международного отстранения и ковида порой собирал заметную заявку благодаря удачным календарным датам. В текущих же обстоятельствах он и вовсе стал едва ли не единственной возможностью проверить свои силы перед этапами внутренней серии «Гран-при». Из конкурентов разве что чемпионат Москвы, но хоть многие фигуристы и представляют Первопрестольную, все-таки не все — и для остальных альтернатив турниру имени первого олимпийского чемпиона в истории России не видно.

Елена Костылева. Новая фигуристка-вундеркинд подрастает у Плющенко. Она обещает бороться с рекордом Трусовой

Причем главный штаб страны последних лет — команда Этери Тутберидзе — также в деле. Пусть сама Этери Георгиевна на соревнования не приехала, с Сергеем Дудаковым она командировала Маргариту Базылюк и Арсения Федотова. Их имена стоит запоминать уже сейчас, поскольку это главные надежды не только «Хрустального», но и всего нашего спорта. Вернуться на международную арену в ближайшей перспективе едва ли получится, так что смотрим на юниоров, на чьи лучшие годы, вероятно, и придется следующий чемпионат мира с российским флагом.

Впрочем, Базылюк готова побеждать на ЧМ хоть сейчас. У нее в произвольной три четверных прыжка и два тройных акселя — на подобный набор не решалась даже Камила Валиева. В каком-то плане Маргарита даже сильнее Александры Трусовой-Игнатовой. Трусова — королева квадов. Базылюк без проблем щелкает все прыжки, включая аксель три с половиной, проблемный для Александры.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Маргариту не пускают на крупные старты

Но и у Базылюк есть свои трудности. В интервью после проката она призналась, что очень устает от непрыжковых элементов — вращений, дорожки шагов. «Когда катаешь без прыжков, полегче исполнять дорожку шагов, но при этом все равно очень сложно, — признавалась она журналистам. — Ноги садятся, иногда катаю макетом программу без прыжков, сама для себя, без музыки даже, без всего. Вот сделала только шаг и чувствую, как же ноги сильно болят! Если дорожку шагов прямо выкатывать, с корпусом, ногами дотянутыми, то, пожалуй, сложнее четверных». Тем не менее набор Маргариты позволяет не особо даже и задумываться о подобных проблемах. Даже не самая удачная короткая в ее случае мало что меняет — запас чересчур большой. Единственная реальная соперница Базылюк — Елена Костылева — также должна была приехать в Петербург на Мемориал, но не срослось.

Маргарита Базылюк. Только одна юниорка Тутберидзе пока готова к сезону. Но равных Базылюк не видно

Костылева показала свои три четверных прыжка в Москве на другом Мемориале — Сергея Гринькова, и от еще одного старта за неделю отказалась. Так что очное противостояние лидеров вновь откладывается, а других видимых конкурентов пока и не предвидится. На международном уровне лучшая пока японка Мао Шимада — и она бесконечно далека от нашей Базылюк. У взрослых выделить можно разве что Каори Сакомото, но и ее сравнивать с очередным «продуктом» фабрики Тутберидзе нелепо. Среди россиянок, которых допускают до взрослых стартов, относительно на равных смотрятся сейчас только Аделия Петросян и Софья Акатьева, но состояние девушек вызывает вопросы. В особенности — форма Акатьевой. Тем обиднее смотреть, как Базылюк с Костылевой остаются в двойном пузыре, не имея возможности соперничать с лучшими из лучших как внутри страны, так и за ее пределами.

Лев Лазарев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ученик Тутберидзе проигнорировал порез после короткой программы

Похожая история и в мужском одиночном. Прошлый сезон открыл нам противостояние Льва Лазарева и Арсения Федотова. В этом сиквел — и первая серия за Федотовым. Арсений обошел Льва всего на 0,11 балла за счет преимущества в короткой. Ради победы пришлось в прямом смысле пустить кровь — в среду ученик «Хрустального» вышел к прессе с открытым порезом. Во время исполнения вращения фигурист крепко держит в руке лезвие конька, только если на тренировке его защищают от травм перчатки, то в соревновательном прокате он от лишних элементов в костюме отказался, что и привело к кровотечению. К чести Федотова, во время пятиминутного интервью он даже не подал вида, что что-то не так — пока сами журналисты не обратили внимание на красные капли на кафеле. Не дрогнул Арсений и в битве за первое место.

Софья Акатьева, Аделия Петросян и&nbsp;Александра Игнатова. Наши фигуристы становятся патриотами. Какую музыку они выбрали на сезон?

Лазарев дал Федотову шанс обидной ошибкой. Лев сорвал первый четверной и вынужден был отказаться от еще одного квада. Поэтому Федотов, у которого технический набор пока слабее, чем у Лазарева, занял первое место, даже несмотря на сдвоенный четверной сальхов. В команде Тутберидзе строгое правило — лучше упасть, чем сделать «бабочку». В этом плане ничего не изменилось, и строгий разбор полетов ждет Арсения в любом случае — и победа едва ли его спасет. Остальные ребята максимально далеки от Лазарева с Федотовым, да и из взрослых ребят на одном уровне с ними по прыжковому набору будут единицы. Только у ребят ровно та же проблема, что и у Базылюк с Костылевой — новый возрастной ценз максимально отдалил их от битвы за серьезные титулы. К чему приведет новая политика ISU, которую повторяет теперь и ФФККР, покажет лишь время.

Фигурное катание
Арсений Федотов
Маргарита Базылюк
Этери Тутберидзе
Читайте также
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости