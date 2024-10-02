Верховный суд Швейцарии отказался признать ошибки в деле Валиевой. Камилу обязали возместить затраты на апелляцию

В деле российской фигуристки поставлена точка — расследования и суды продолжались два с половиной года.

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Это была последняя инстанция, где можно было оспорить наказание юной одиночницы, в пробе которой обнаружен бесполезный в фигурном катании кардиологический препарат триметазидин. Многие эксперты говорили, что санкции против Валиевой несоразмерны, особенно с учетом, что в России спортсменка была оправдана и по аналогичным делам в последнее время выносится много решений в пользу спортсменов. Однако все законные возможности добиться отмены или облегчения приговора теперь исчерпаны.

Что говорится в вердикте

«Федеральный верховный суд Швейцарии постановил, что апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой. Судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков возлагаются на апеллянта. Апеллянт выплатит Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов», — цитирует заявление суда РИА «Новости».

«В принципе, больше сторона Камилы ничего сделать не может, — констатировала в разговоре с «СЭ» спортивный юрист Анна Анцелиович. — После того как федеральный верховный суд Швейцарии рассмотрел это дело, что-то еще из практических шагов сделать нельзя. Да, кто-то ссылается на Европейский суд по правам человека, но это уже из области нереальных предположений. Так что это окончательное решение».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Еще несколько деталей

Из вердикта суда также следует, что адвокаты Камилы при подаче первого заявления утверждали, что CAS ошибочно признал свою юрисдикцию. Комиссия постановила, что решение, принятое в отношении возможного нарушения антидопинговых правил, может быть оспорено исключительно в спортивном арбитраже в Лозанне.

Отмечается также, что до этого апеллянт в специальном отделе CAS признал, что статья 15.2 Общероссийских антидопинговых правил содержит оговорку, наделяющую арбитраж юрисдикцией в пользу Апелляционного арбитражного отдела CAS. Независимо от вышеизложенного, арбитры считают, что апеллянт фактически согласился на арбитраж в CAS, учитывая, что спортсмен принимает правила, регулирующие его участие в соревнованиях.

То есть спор в Верховном суде Швейцарии шел исключительно по процедурным вопросам, а не по теме виновна Камила в допинговом нарушении или нет. Собственно, этого и следовало ожидать — швейцарский трибунал никогда не рассматривает спортивные споры по существу и может вернуть дело в CAS только по формальным признакам.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Когда завершится срок наказания Камилы?

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. ISU после окончания расследования допингового дела фигуристки перераспределил медали командного турнира Олимпиады-2022, присудив первое место США, второе — Японии, а россиянам — третье. CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе.

12 сентября агентство Associated Press сообщило, что некоторые мнения экспертов, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой по делу о допинге, не включили в релиз CAS. В ВАДА отметили, что данная статья содержит ряд неточностей. Как бы то ни было, фиксируем дату, которую теперь стоит ждать — 24 декабря 2025 года закончится официальный срок наказания нашей спортсменки.

Напомним, что спортивная дисквалификация касается только официальных турниров и не исключает участия Камилы в коммерческих шоу. Так, в последние месяцы Валиева выступала в ледовом спектакле Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.