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Косторная: «Болела сильно. Восстановительный период долгий»

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Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, в социальных сетях рассказала о состоянии своего здоровья.

Ранее спортсменка опубликовала в своем телеграм-канале фотографию из больничной палаты, где ей ставят капельницу, не оставив никаких комментариев.

«Сразу отвечу: болела сильно, но иду на поправку. Восстановительный период долгий. Соревнования? Зависит от того, насколько долгий период восстановления. Лечилась в больнице под наблюдением врачей», — написала Косторная.

Косторная и Куница принимали участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге 15-16 сентября.

Софья Акатьева, Аделия Петросян и&nbsp;Александра Игнатова. Наши фигуристы становятся патриотами. Какую музыку они выбрали на сезон?

Алена Косторная / Георгий Куница
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