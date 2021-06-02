Наши фигуристки регулярно выполняют каскады, которые запрещены правилами. Что нельзя делать на льду?

Нельзя делать сальто, лежать на льду, носить брюки женщинам — малый список того, за что могут оштрафовать фигуриста.

Фигурное катание — субъективный вид спорта, а это подразумевает всегда некоторое творчество и свободу. Можно экспериментировать с костюмами и музыкой, хореографией и постановками. В рамках дозволенного, конечно. А у дозволенного тоже есть свои ограничения. Причем серьезные.

Музыка на CD-дисках и запрет на поклоны

В спорте есть такие примеры, когда фигуристы выступали сразу в нескольких видах — например, в одиночном и парном катании или танцах на льду. Призер чемпионата четырех континентов Эшли Кейн соревновалась среди девушек и пар одновременно, а юниоры из Индии Харшита Равтани и Ванша Бхатия — в одиночном катании и танцах на льду. Пробовали они себя и в парном катании. Но вот что интересно: заявиться сразу в трех видах уже нельзя. Таковы правила.

Живя в XXI веке, фигуристы все еще не могут приносить музыку на флеш-карте или загружать в интернете в специальную форму — они должны отдавать композиции строго на CD-дисках, иначе могут быть даже дисквалифицированы.

К тому, что спортсменам обязательно нужно присутствовать на награждениях, все уже привыкли — один из самых громких случаев произошел с Юлией Липницкой в 2014 году. Тогда олимпийская чемпионка после второго места на «Гран-при» в Китае не пришла на церемонию и была подвергнута штрафу. С недавнего времени у фигуристов есть только 30 секунд на подготовку к началу проката — иначе будет вычтен один балл из итоговой суммы. Что еще? Оказывается, нельзя кланяться перед началом программы — все поклоны разрешены только в конце. А тренерам нельзя подавать любые знаки или произносить какие-то слова во время выступлений фигуристов — иначе тоже может последовать дисквалификация.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фигурное катание — это не театр

Конечно, здесь есть место эмоциям, танцам, хореографии и постановкам, характер которых еще тоже надо суметь показать. Но излишняя театральность не приветствуется — понимать под этим можно много разных вещей. Это относится к костюмам — они должны быть «скромными и подходящими для спортивных соревнований, строгими». Реквизит использовать нельзя — разные аксессуары и вспомогательные предметы. Если какая-то деталь костюма упадет на лед — штраф.

За излишнюю обнаженку тоже могут наказать, так что нужно быть осторожным не только при пошиве костюмов, но и потом, во время прокатов. Не дай бог, что-то расстегнется или сломается — штраф. Мужчины при этом обязаны быть в брюках или трико полной длины.

Строже всего относятся к девушкам в танцах на льду — у них вообще запрещены брюки. Точнее, нужна обязательно юбка. Бывают исключения, когда ограничения могут снять, но только если это предписано в специальном документе от ISU на текущий сезон.

Сальто и каскады из четырех прыжков — не для фигурного катания

Строгость проявляется и в списке запрещенных элементов. Хотя здесь это отчасти оправданно — не нужно допускать дополнительного риска для спортсменов в такой травмоопасной деятельности. Особенно это касается парного катания, где все прекрасно помнят падение Татьяны Тотьмяниной, слепоту китаянки Вэнцзинь Суй и травму от лезвия конька Елены Бережной. От четверных и трикселей сильно страдают колени и спина, да и исполнение более простых элементов не благоприятствует здоровью.

Поэтому запрещены, к примеру, каскады более чем из трех прыжков. Но в рамках шоу или показательных выступлений — пожалуйста. Часть Кубка Первого канала в этом году как раз состояла из того, что нужно было прыгнуть каскад из пяти прыжков. А Алина Загитова на олимпийской тренировке легко выполняла не менее сложные элементы.

Здесь можно возразить, что это не такой травмоопасный элемент, что его нужно запрещать исполнять на соревнованиях. Но это только если есть привычка смотреть на такие каскады постоянно и чувствовать уверенность в себе и фигуристе. Мужчинам же, к примеру, невероятно сложно делать такое — у них просто может не хватить крутки.

С сальто — другое дело. Даже просто смотреть на выполнение такого элемента страшно — он, в принципе, и так категорически запрещен. Но некоторые спортсмены, включая чемпиона мира Натана Чена, все равно исполняют его на показательных выступлениях. Одно неверное движение — и ты падаешь спиной или головой прямо в лед.

Несмотря на запреты, на Олимпиаде-1998 француженка Сурия Бонали исполнила сальто. Терять ей уже было нечего. Судьи фигуристку оштрафовали, зрители поаплодировали — Сурия закончила соревнования на десятом месте.

В парном катании сейчас не поддерживается риск в принципе — стоимость четверных выбросов и подкруток снижена настолько, что нет никакого смысла их делать. Просто потому, что баллов за них вряд ли спортсмены получат больше, чем за идеальные элементы в три оборота. Но еще нельзя много чего другого: прыгать навстречу друг другу, крутить партнершу в поддержке более трех с половиной оборотов, вращать, держа за руку или за ногу, и многое другое. В показательных выступлениях такое опять же нередко игнорируется, но на соревнованиях строго запрещено.

Нельзя даже банально лежать на льду или стоять на коленях длительное время (тут самое время вспомнить знаменитое «Болеро» Джейн Торвилл/Кристофера Дина). Нюансов и запретов очень много, и научиться следовать им — целая наука, чему обычно отводится значительная часть времени в межсезонье. На самом деле иногда так даже интереснее — любопытно, что же такое новое придумают фигуристы, тренеры и хореографы, чтобы не нарушать правила, но удивить публику и зрителей. В конце концов, то, что не запрещено, — разрешено.