Расписание юниорского Гран-при ISU-2026/27 в Бангкоке на 3 сентября
В четверг, 3 сентября, в Бангкоке стартует третий этап юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/27. Турнир пройдет с 3 по 5 сентября в Таиланде.
В первый соревновательный день состоятся короткие программы у девушек и юношей. «СЭ» публикует расписание юниорского Гран-при в Бангкоке на 3 сентября. Время начала — московское.
Расписание юниорского Гран-при в Бангкоке на 3 сентября
3 сентября, четверг
09.45. Девушки. Короткая программа.
15.15. Юноши. Короткая программа.
В Бангкоке не проводятся соревнования спортивных пар. В программу этапа входят одиночное катание у девушек и юношей, а также танцы на льду.
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