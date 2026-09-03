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Расписание юниорского Гран-при ISU-2026/27 в Бангкоке на 3 сентября

Расписание юниорского Гран-при ISU-2026/27 в Бангкоке на 3 сентября

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лев Лазарев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В четверг, 3 сентября, в Бангкоке стартует третий этап юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/27. Турнир пройдет с 3 по 5 сентября в Таиланде.

В первый соревновательный день состоятся короткие программы у девушек и юношей. «СЭ» публикует расписание юниорского Гран-при в Бангкоке на 3 сентября. Время начала — московское.

Расписание юниорского Гран-при в Бангкоке на 3 сентября

3 сентября, четверг

09.45. Девушки. Короткая программа.

15.15. Юноши. Короткая программа.

В Бангкоке не проводятся соревнования спортивных пар. В программу этапа входят одиночное катание у девушек и юношей, а также танцы на льду.

Фигурное катание: последние новости, результаты соревнований, расписание турниров и выступления российских фигуристов

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Фигурное катание
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