Как представлять страну, когда тебе за 30? Фигурное катание — не только спорт тинейджеров
Любительское фигурное катание — тоже часть этого вида спорта. Неофициальный чемпионат мира в Оберстдорфе собирает сотни спортсменов. Среди них не только профи, которые завершили свою карьеру, но и те, кто впервые вышел на лед в зрелом возрасте. В классификации спортсменов-любителей есть даже группа для пожилых фигуристов. В нее входят те, кому больше 72 лет. Кроме ранжирования по возрастному признаку, любительские соревнования предусматривают разделение спортсменов на категории по уровню подготовки. Это классы «Бронза», «Серебро», «Золото» и «Мастера».
От уровня зависит набор элементов и продолжительность программы. Так, в классе «Бронза» фигуристы исполняют все одинарные прыжки, кроме акселя. Участники, которые соревнуются в категории «Серебро», могут включить в программу аксель и прыжок во вращение. Фигуристам уровня «Золото» разрешены двойной тулуп, сальхов и риттбергер, запрещены флип и лутц. В «Мастерах» спортсмены могут исполнять все двойные прыжки, а также прыжки в три оборота. В международном старте среди любителей принимают участие в том числе спортсмены из России. Некоторые из них уже становились победителями и призерами. Своими историями они поделились с «СЭ».
«Со слезами упросила папу покататься в валенках»
Ольга Мошкова — одна из самых ярких фигуристок-любителей. Она не раз становилась призером и победителем международных соревнований. Маркетолог по профессии, Ольга и подумать не могла, что однажды будет соревноваться со спортсменами из разных стран. Тем более — что привезет золотые медали.
«Все началось с шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», — рассказывает Ольга. — На тот момент фигурным катанием я особо не увлекалась, за чемпионатами не следила. В передаче меня зацепило то, что взрослых людей, которые были старше меня и не обладали навыками катания, учили выполнять на льду немыслимые вещи. Я видела их прогресс с нуля. И вдруг я подумала: а почему бы мне не научиться кататься на коньках?
Впервые Ольга вышла на лед в пять лет, когда отец привел ее на массовое катание. Но опыт был неудачным. «Помню свое удивление, когда первый раз меня обули в коньки. Я встала в них на полу и не падала. Ходить по полу получилось сразу, а вот со льдом все было иначе: не могла устоять и со слезами упросила папу покататься в валенках», — делится своими воспоминаниями Мошкова.
После этого случая обувь будущей фигуристки переехала на полку и так и осталась невостребованной. Все изменилось, когда в 26 лет Ольга посмотрела «Ледниковый период». Девушка позвала сестру на массовое катание и купила вторые в своей жизни коньки: «Мы выбрали самые дешевые и отправились на стадион. В основном ходили по льду пешком, было очень радостно», — рассказывает Ольга.
Весной лед растаял, а желание кататься не исчезло. Ольга нашла выход. Вечера в выходные она проводила на крытом катке. Там работали инструкторы, которые учили детей и взрослых выполнять элементы фигурного катания. После долгих размышлений женщина записалась на тренировку. «Было трудно найти лед, где можно покататься. Тогда в моем городе не существовало клубов фигурного катания. На тренировки приходилось ездить за город, один раз я даже отправилась в Екатеринбург», — говорит о том периоде своей жизни спортсменка.
Первую победу Мошкова одержала уже через год, в 2011-м. Она выиграла любительские соревнования, которые проходили в Перми. Потом Ольга подала заявку на чемпионат России среди любителей «Русская зима». Оттуда девушка также увезла золотую медаль. Фигуристка не остановилась на достигнутом и в следующем сезоне стала участником чемпионата мира в Оберстдорфе, который ежегодно проводится под эгидой ISU.
«Впервые на любительском чемпионате мира я оказалась в 2014 году. Сразу завоевала бронзу в произвольной программе и бронзу в интерпретации. Там была нереальная атмосфера и огромная конкуренция: по 30-40 человек в разрядах, все по-настоящему. С этого момента я не пропускала ни один чемпионат мира», — вспоминает Ольга.
В 2017-м третье место на международном старте сменилось первым. Сейчас Ольга тренируется в пермском клубе фигурного катания «Аксель». Программы ей помогают ставить тренеры Павел Слюсаренко, Полина Генсон и хореограф Мария Федорущенко. Музыку девушка выбирает сама: «Все программы мы отрабатываем не только на льду, но и на полу. Образ подбираем под музыку. Любителям выбрать музыкальное сопровождение проще. Мы берем любимые композиции, под которые хочется кататься».
Во время пандемии международные старты для любителей были отменены, но Ольга продолжает тренировки, готовится к Кубку Прикамья-2022. Тем, кто еще не решился надеть коньки, она советует: «Все, вне зависимости от возраста и цифр на весах, не бойтесь попробовать фигурное катание! Это самый красивый вид спорта, который сейчас стал доступен и взрослым».
«Это такой большой эксперимент, который я ставлю сама над собой»
Агнета Кен — еще одна взрослая фигуристка. Она доказала, что в жизни всегда есть место спорту. Даже когда у тебя трое детей, загородный дом и бизнес.
Фигурным катанием Агнета заинтересовалась в пять лет. Знакомство началось с проката Катарины Витт, который юная Кен увидела по телевизору. Девочку так вдохновило выступление немецкой спортсменки, что из детского сада она начала приносить только пластилиновых фигуристок. И очень расстраивалась, что слепленные куклы не могут стоять. Родители Агнеты решили отвести ее к тренеру. Но фигурное катание так и осталось мечтой: «То ли меня тренер забраковал, то ли родители были не очень готовы просыпаться в пять утра, чтобы водить меня на тренировки. В общем, не сложилось с фигурным катанием. И все, что у меня есть из моего детства, — пара фотографий, где я на каком-то большом катке с гордым видом стою в коньках на залитой из шланга льдине», — делится Кен.
Снова выйти на лед Агнета решилась в 30 лет. На тот момент женщина уже знала, что для взрослых фигуристов есть школы, в которых учат кататься. Она даже купила модные клетчатые коньки. Но что-то пошло не так. «Я пыталась прийти на массовые катания, приглядеться, что там вообще, как это происходит. Ничего не понимала. Мне было страшно. И преодолеть себя не получилось», — говорит Агнета.
Справиться со страхом помогла трехлетняя дочка. Ребенка отвели на фигурное катание. Мама тоже стала выходить на лед. В какой-то момент дочери Агнеты понадобился новый тренер. Им стал фигурист Вадим Ярков. Благодаря ему фигурное катание стало семейным занятием: Вадим тренировал и юную спортсменку, и ее брата, и их маму Агнету. «Этот момент стал решающим. Я посмотрела Вадиму в глаза и вдруг поверила, что он может меня научить. И стала выходить на лед и учить какие-то элементы вместе с детьми», — вспоминает спортсменка-любитель.
Вскоре сын Агнеты сменил хобби, дочь — ушла в спортшколу. А их мама все еще тренируется с Ярковым. Постепенно фигурное катание переросло из увлечения в бизнес. Сначала Агнета открыла интернет-магазин товаров для фигуристов, затем — школу-студию для взрослых по танцам на льду и одиночному фигурному катанию. «Работу было очень сложно совмещать, поэтому я просто делаю все, чтобы моя работа была связана с тренировками, — говорит Агнета. — Хотя по образованию я юрист и финансист, по призванию — предприниматель. Я часто говорю с девочками, которые хотели бы кататься больше, но они мечутся между работой и другими заботами, пытаясь совместить. Говорю, что нужно перестроить свою жизнь, чтобы работать с тем, что тебе нравится».
Тренировки Агнета не забросила. За пять лет спортивной карьеры Агнета привозила призы с нескольких международных соревнований среди любителей. Благодаря фигурному катанию она побывала в Эстонии, Нидерландах, Германии, Австрии, США и Канаде. Среди российских любителей Агнета — единственная фигуристка, которая участвовала в международных стартах ISU в Америке.
Помимо возможности путешествовать, в международных соревнованиях фигуристку привлекает конкуренция. По словам Агнеты, для спортсмена главное — видеть свое место среди большой выборки участников. «Для меня важно не то, сколько медалей и откуда привезено. Мне нравится ощущение, когда ты приезжаешь и понимаешь, что ты катаешься три года, а соревнуешься с теми, кто выступает 9-10 лет, и ты их догоняешь. Или вдруг берешь и перегоняешь. Хотя любительские соревнования специфичны. Нас никто организованно не разделяет на уровни. Объективен здесь только возрастной класс, в рамках которого каждый участник сам выбирает, на каком уровне ему соревноваться. Естественно, если речь о каком-то большом старте ISU, запросто в твоем разряде могут оказаться бывшие спортсмены, тренеры, которые просто хотят медаль, поэтому заявляются разрядом ниже. Понятно, что с ними конкурировать человеку, который три года как надел коньки в первый раз, — это не соревнование».
За пятилетнюю спортивную карьеру Агнета собрала вокруг себя целую тренерскую команду. Над скольжением с ней работает Святослава Сотникова, над танцем — Павел Дрозд. Также у фигуристки есть свой хореограф, преподаватель по актерскому мастерству и даже специалист по реабилитации, важность которого женщина подчеркивает: «Я взрослый человек, мне 40 лет. На катке случаются травмы, падения. Важно с ними мгновенно и грамотно работать, чтобы это не стало препятствием для жизни, для катания».
Агнета выступает во всех видах программ для фигуристов-любителей: и в одиночном катании, и в соло-танцах. Их постановкой занимается Вадим Ярков. Агнета — единственный любитель среди его учеников, поэтому к ней тренер применяет тот же подход, что и к профессионалам. Послабления фигуристка заслуживает только в силу возраста и связанных с ним физических возможностей. «Новые программы инициирую всегда я. Приношу музыку, которая меня штырит. Дальше отдаюсь в руки мастера. В процесс особо не вмешиваюсь, хотя часто прошу вставлять в программу сложные вещи, которые еще не очень хорошо выполняю. Мне важно, чтобы программа была на вырост. Чтобы был вызов», — рассказывает Агнета.
«Фигурное катание — это мой способ изучать себя, этот мир, людей, — говорит Кен. — Чувствовать себя значимой, поддерживать кого-то, кто рядом. Я выхожу на лед каждый день и встречаю там людей, вместе с которыми мне интересно проживать эти дни. Это такой большой эксперимент, который я ставлю сама над собой. Мне интересно, что будет, если взять неподготовленного взрослого человека без каких-либо данных и предпосылок и начать с ним работать как со спортсменом. Пока, по-моему, круто получается».
Ксения Латушинская
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