На соревнованиях фигуристов-любителей — совершенно особые расклады.

Любительское фигурное катание — тоже часть этого вида спорта. Неофициальный чемпионат мира в Оберстдорфе собирает сотни спортсменов. Среди них не только профи, которые завершили свою карьеру, но и те, кто впервые вышел на лед в зрелом возрасте. В классификации спортсменов-любителей есть даже группа для пожилых фигуристов. В нее входят те, кому больше 72 лет. Кроме ранжирования по возрастному признаку, любительские соревнования предусматривают разделение спортсменов на категории по уровню подготовки. Это классы «Бронза», «Серебро», «Золото» и «Мастера».

Фото Ольги Мошковой. Фото vk.com/ollenkka

От уровня зависит набор элементов и продолжительность программы. Так, в классе «Бронза» фигуристы исполняют все одинарные прыжки, кроме акселя. Участники, которые соревнуются в категории «Серебро», могут включить в программу аксель и прыжок во вращение. Фигуристам уровня «Золото» разрешены двойной тулуп, сальхов и риттбергер, запрещены флип и лутц. В «Мастерах» спортсмены могут исполнять все двойные прыжки, а также прыжки в три оборота. В международном старте среди любителей принимают участие в том числе спортсмены из России. Некоторые из них уже становились победителями и призерами. Своими историями они поделились с «СЭ».

«Со слезами упросила папу покататься в валенках»

Ольга Мошкова — одна из самых ярких фигуристок-любителей. Она не раз становилась призером и победителем международных соревнований. Маркетолог по профессии, Ольга и подумать не могла, что однажды будет соревноваться со спортсменами из разных стран. Тем более — что привезет золотые медали.

Ольга Мошкова. Фото vk.com/ollenkka

«Все началось с шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», — рассказывает Ольга. — На тот момент фигурным катанием я особо не увлекалась, за чемпионатами не следила. В передаче меня зацепило то, что взрослых людей, которые были старше меня и не обладали навыками катания, учили выполнять на льду немыслимые вещи. Я видела их прогресс с нуля. И вдруг я подумала: а почему бы мне не научиться кататься на коньках?

Впервые Ольга вышла на лед в пять лет, когда отец привел ее на массовое катание. Но опыт был неудачным. «Помню свое удивление, когда первый раз меня обули в коньки. Я встала в них на полу и не падала. Ходить по полу получилось сразу, а вот со льдом все было иначе: не могла устоять и со слезами упросила папу покататься в валенках», — делится своими воспоминаниями Мошкова.

После этого случая обувь будущей фигуристки переехала на полку и так и осталась невостребованной. Все изменилось, когда в 26 лет Ольга посмотрела «Ледниковый период». Девушка позвала сестру на массовое катание и купила вторые в своей жизни коньки: «Мы выбрали самые дешевые и отправились на стадион. В основном ходили по льду пешком, было очень радостно», — рассказывает Ольга.

Ольга Мошкова. Фото vk.com/ollenkka

Весной лед растаял, а желание кататься не исчезло. Ольга нашла выход. Вечера в выходные она проводила на крытом катке. Там работали инструкторы, которые учили детей и взрослых выполнять элементы фигурного катания. После долгих размышлений женщина записалась на тренировку. «Было трудно найти лед, где можно покататься. Тогда в моем городе не существовало клубов фигурного катания. На тренировки приходилось ездить за город, один раз я даже отправилась в Екатеринбург», — говорит о том периоде своей жизни спортсменка.

Первую победу Мошкова одержала уже через год, в 2011-м. Она выиграла любительские соревнования, которые проходили в Перми. Потом Ольга подала заявку на чемпионат России среди любителей «Русская зима». Оттуда девушка также увезла золотую медаль. Фигуристка не остановилась на достигнутом и в следующем сезоне стала участником чемпионата мира в Оберстдорфе, который ежегодно проводится под эгидой ISU .

«Впервые на любительском чемпионате мира я оказалась в 2014 году. Сразу завоевала бронзу в произвольной программе и бронзу в интерпретации. Там была нереальная атмосфера и огромная конкуренция: по 30-40 человек в разрядах, все по-настоящему. С этого момента я не пропускала ни один чемпионат мира», — вспоминает Ольга.

Ольга Мошкова (в центре). Фото vk.com/ollenkka

В 2017-м третье место на международном старте сменилось первым. Сейчас Ольга тренируется в пермском клубе фигурного катания «Аксель». Программы ей помогают ставить тренеры Павел Слюсаренко, Полина Генсон и хореограф Мария Федорущенко. Музыку девушка выбирает сама: «Все программы мы отрабатываем не только на льду, но и на полу. Образ подбираем под музыку. Любителям выбрать музыкальное сопровождение проще. Мы берем любимые композиции, под которые хочется кататься».

Ольга Мошкова (слева). Фото vk.com/ollenkka

Во время пандемии международные старты для любителей были отменены, но Ольга продолжает тренировки, готовится к Кубку Прикамья-2022. Тем, кто еще не решился надеть коньки, она советует: «Все, вне зависимости от возраста и цифр на весах, не бойтесь попробовать фигурное катание! Это самый красивый вид спорта, который сейчас стал доступен и взрослым».

«Это такой большой эксперимент, который я ставлю сама над собой»

Агнета Кен — еще одна взрослая фигуристка. Она доказала, что в жизни всегда есть место спорту. Даже когда у тебя трое детей, загородный дом и бизнес.

Фигурным катанием Агнета заинтересовалась в пять лет. Знакомство началось с проката Катарины Витт, который юная Кен увидела по телевизору. Девочку так вдохновило выступление немецкой спортсменки, что из детского сада она начала приносить только пластилиновых фигуристок. И очень расстраивалась, что слепленные куклы не могут стоять. Родители Агнеты решили отвести ее к тренеру. Но фигурное катание так и осталось мечтой: «То ли меня тренер забраковал, то ли родители были не очень готовы просыпаться в пять утра, чтобы водить меня на тренировки. В общем, не сложилось с фигурным катанием. И все, что у меня есть из моего детства, — пара фотографий, где я на каком-то большом катке с гордым видом стою в коньках на залитой из шланга льдине», — делится Кен.

Снова выйти на лед Агнета решилась в 30 лет. На тот момент женщина уже знала, что для взрослых фигуристов есть школы, в которых учат кататься. Она даже купила модные клетчатые коньки. Но что-то пошло не так. «Я пыталась прийти на массовые катания, приглядеться, что там вообще, как это происходит. Ничего не понимала. Мне было страшно. И преодолеть себя не получилось», — говорит Агнета.

Справиться со страхом помогла трехлетняя дочка. Ребенка отвели на фигурное катание. Мама тоже стала выходить на лед. В какой-то момент дочери Агнеты понадобился новый тренер. Им стал фигурист Вадим Ярков. Благодаря ему фигурное катание стало семейным занятием: Вадим тренировал и юную спортсменку, и ее брата, и их маму Агнету. «Этот момент стал решающим. Я посмотрела Вадиму в глаза и вдруг поверила, что он может меня научить. И стала выходить на лед и учить какие-то элементы вместе с детьми», — вспоминает спортсменка-любитель.

Вскоре сын Агнеты сменил хобби, дочь — ушла в спортшколу. А их мама все еще тренируется с Ярковым. Постепенно фигурное катание переросло из увлечения в бизнес. Сначала Агнета открыла интернет-магазин товаров для фигуристов, затем — школу-студию для взрослых по танцам на льду и одиночному фигурному катанию. «Работу было очень сложно совмещать, поэтому я просто делаю все, чтобы моя работа была связана с тренировками, — говорит Агнета. — Хотя по образованию я юрист и финансист, по призванию — предприниматель. Я часто говорю с девочками, которые хотели бы кататься больше, но они мечутся между работой и другими заботами, пытаясь совместить. Говорю, что нужно перестроить свою жизнь, чтобы работать с тем, что тебе нравится».

Тренировки Агнета не забросила. За пять лет спортивной карьеры Агнета привозила призы с нескольких международных соревнований среди любителей. Благодаря фигурному катанию она побывала в Эстонии, Нидерландах, Германии, Австрии, США и Канаде. Среди российских любителей Агнета — единственная фигуристка, которая участвовала в международных стартах ISU в Америке.

Помимо возможности путешествовать, в международных соревнованиях фигуристку привлекает конкуренция. По словам Агнеты, для спортсмена главное — видеть свое место среди большой выборки участников. «Для меня важно не то, сколько медалей и откуда привезено. Мне нравится ощущение, когда ты приезжаешь и понимаешь, что ты катаешься три года, а соревнуешься с теми, кто выступает 9-10 лет, и ты их догоняешь. Или вдруг берешь и перегоняешь. Хотя любительские соревнования специфичны. Нас никто организованно не разделяет на уровни. Объективен здесь только возрастной класс, в рамках которого каждый участник сам выбирает, на каком уровне ему соревноваться. Естественно, если речь о каком-то большом старте ISU , запросто в твоем разряде могут оказаться бывшие спортсмены, тренеры, которые просто хотят медаль, поэтому заявляются разрядом ниже. Понятно, что с ними конкурировать человеку, который три года как надел коньки в первый раз, — это не соревнование».

За пятилетнюю спортивную карьеру Агнета собрала вокруг себя целую тренерскую команду. Над скольжением с ней работает Святослава Сотникова, над танцем — Павел Дрозд. Также у фигуристки есть свой хореограф, преподаватель по актерскому мастерству и даже специалист по реабилитации, важность которого женщина подчеркивает: «Я взрослый человек, мне 40 лет. На катке случаются травмы, падения. Важно с ними мгновенно и грамотно работать, чтобы это не стало препятствием для жизни, для катания».

Агнета выступает во всех видах программ для фигуристов-любителей: и в одиночном катании, и в соло-танцах. Их постановкой занимается Вадим Ярков. Агнета — единственный любитель среди его учеников, поэтому к ней тренер применяет тот же подход, что и к профессионалам. Послабления фигуристка заслуживает только в силу возраста и связанных с ним физических возможностей. «Новые программы инициирую всегда я. Приношу музыку, которая меня штырит. Дальше отдаюсь в руки мастера. В процесс особо не вмешиваюсь, хотя часто прошу вставлять в программу сложные вещи, которые еще не очень хорошо выполняю. Мне важно, чтобы программа была на вырост. Чтобы был вызов», — рассказывает Агнета.

«Фигурное катание — это мой способ изучать себя, этот мир, людей, — говорит Кен. — Чувствовать себя значимой, поддерживать кого-то, кто рядом. Я выхожу на лед каждый день и встречаю там людей, вместе с которыми мне интересно проживать эти дни. Это такой большой эксперимент, который я ставлю сама над собой. Мне интересно, что будет, если взять неподготовленного взрослого человека без каких-либо данных и предпосылок и начать с ним работать как со спортсменом. Пока, по-моему, круто получается».