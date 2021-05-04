Женщины-одиночницы сменят название во имя гендерного равенства. Как ISU хочет поменять правила фигурного катания?

На сайте Международного союза конькобежцев опубликованы предложения федераций по реформам.

Не позавидуешь начальникам ISU. Уже второй год они пытаются съездить летом на теплый Пхукет и даже не поваляться на пляже, а поработать в поте лица над развитием фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека на конгрессе своей организации. И раз за разом волны пандемии, словно волны Андаманского моря, смывают их надежды. Ни в 2020-м, ни в 2021-м большому собранию на Пхукете не бывать.

Но жизнь не стоит на месте, и ISU через год после начала пандемии все-таки открыл для себя интернет. Так сказать, перезагрузил страницу, нажав ctrl + alt + delete. И теперь чиновники все-таки проголосуют по самым важным вопросам онлайн. От международных федераций и органов ISU поступило 158 страниц предложений по изменению правил, структуры ISU и просто о том, как нам обустроить конькобежный и конькокатательный мир. В Таиланд не поехали, а все включено.

Важное уточнение: все предложения руководители ISU оценили и сделали выбор — либо они срочные и должны быть проголосованы этим летом, либо их можно отложить до оффлайн-конгресса 2022 года. Здесь есть логика — многие важные вопросы все-таки предпочтительно обсуждать вживую, всем миром. Окончательный перечень предложений будет опубликован 15 июня после дискуссии всех заинтересованных участников, а 30 июня обнародуют результаты интернет-голосования членов ISU.

Минимальный и максимальный возрастной ценз

Итак, что самое главное в большом трактате ISU? Ссылку мы оставляем здесь, вы можете сами поупражняться в бюрократическом английском и разобраться в том, какое полномочие хотят забрать у органа X в пункте Y статьи Z. Мы выделим самое главное и перечислим инициативы России — кстати, одной из самых активных в работе с документами.

Один из важных для нас пунктов — наконец на официальной бумаге, откуда топором ничего не вырубишь, написано, что вопрос повышения возрастного ценза с 15 до 16-17 лет будет отложен до 2022 года. Особой угрозы, что правила переиграют до Олимпиады, не было, но зато теперь реформу могут ввести сразу, с момента опубликования новых правил.

Далеко не факт, что предложение Норвегии примут, но, если это произойдет, под угрозой будет поколение Самоделкиной, Акатьевой, Муравьевой, Петросян и Берестовской, которые позже выйдут на чемпионат мира. Но еще сильнее это ударит по молодым спортсменам, родившимся в период с 1 июля 2008 года до 1 июля 2010 года, — теперь им не светит попасть на Олимпиаду-2026. Как пример — Софья Титова. Так что ее мама по традиции может передать «привет злобным уродам» после голосования, и в их роли будут уже не Instagram-хейтеры, а реальные чиновники.

Кстати, предлагается и ввести в ISU максимальный возрастной ценз — Эстонией, Латвией и Литвой. Они предлагают ограничить возраст руководителей ISU 80 годами, а Норвегия предлагает ограничить возраст судей 60-65 годами.

Что предлагаем мы?

Федерация фигурного катания России через технический комитет прислала шесть предложений, но ключевых из них два. Во-первых, Россия хочет ужесточить правила переходов в другие сборные — если помните, исполком ФФККР даже голосовал за двухлетний карантин при переходах вместо одного года, фактически вступая в противоречие с правилами ISU. Но ладно, бороться с международным правом — тренд нынче модный. Теперь мы предлагаем закрепить в международных правилах, что фигурист, участвовавший в национальном чемпионате, должен ждать санкции федерации на переход. Ранее правило касалось только участников международных турниров.

В пояснении замечается, что фигуристы — участники национального чемпионата довольно высокого уровня получают поддержку от федераций и клубов, и «неконтролируемый поток спортсменов создаст серьезные проблемы между ними и их клубами». Совет ISU в рекомендации пишет, что не очень хочет включать данную норму — чемпионаты вне юрисдикции ISU — и поэтому выступает за перенос решения на 2022 год.

Другая инициатива России тоже логична, но полезна для спортсменов. Предлагается расширить количество рекламных мест на экипировке национальных сборных. Сейчас их четыре — на комбинезоне сборной России вы в течение последних лет регулярно видите Bosco, «Ростелеком» и Первый канал. Россия считает, что у спортсменов должно быть больше возможностей для рекламы, учитывая то, что у конькобежцев разрешено восемь рекламных мест. Нет уверенности, что места будут доставаться именно личным спонсорам, а не федерации, — но в любом случае идея в духе рынка и развития фигурного катания.

Александр Зайцев , Александр Коган и Александр Лакерник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что предлагают они?

Теперь — к важным инициативам наших западных партнеров. И тут мы сразу натыкаемся на тему гендерного равенства. Многолетний уклад, при котором женское одиночное катание именовалось ladies' skating, может поменяться. «Леди» предлагается заменить на «женщин» (women's) — об этом гласит предложение американских конькобежцев, но также и самого Совета ISU. Поскольку изменение названо срочным и важным, вероятность его претворения в жизнь крайне высока. Оно в духе рекомендаций Международного олимпийского комитета, говорится в пояснительной записке.

Дальнейшая часть статьи подойдет скорее для настоящих фанатов фигурного катания. Если вы не очень в курсе, что такое секвенция, поберегите разум и время на майских праздниках, чтобы не утонуть в сложных материях.

Канада предлагает вводить «значительные» изменения в правила фигурного катания только через два сезона после Олимпийских игр, чтобы все успели подготовиться. ISU отложил вопрос, так как нужно понять, что такое «значительные».

Еще одно интересное предложение от Совета ISU — увеличить срок подачи жалоб в связи с возможным дисциплинарным или этическим нарушением. В прошлых годах уже были случаи, когда ISU подавал в CAS на судей, работавших на соревнованиях, но не успевал собрать доказательную базу.

Канада предлагает повысить юниорский возраст в парах и танцах до 21 года и для мужчин, и для женщин.

Венгрия предлагает ввести юниорский чемпионат Европы и юниорский чемпионат Четырех континентов.

Комитет по одиночному и парному катанию предлагает приравнять по стоимости комбинации (секвенции, последовательности) прыжков к каскадам. Сейчас, к примеру, стоимость комбинации тройной тулуп + двойной аксель будет умножаться на 0,8, а двойной аксель + тройной тулуп считается как полноценный каскад. Кроме того, в последовательности можно будет делать не два, а три прыжка, как с каскадами.

Канада также предлагает повысить коэффициент за компоненты в женской произвольной программе до 2, как у мужчин, оставив 0,8 в короткой. Тогда повысится значения компонентной части.

Канада, Китай и Италия предлагают сделать судей анонимными. Их имена будут открыты только по окончании соревнований. Совет ISU прокомментировал предложение словами: «Возможны разные мнения, нуждается в дискуссии на конгрессе».

Совет ISU предлагает продлить чемпионат мира до восьми дней с семи в связи с возможным введением с сезона-2022/23 квалификационных раундов. Добавим, что ISU не первый раз обсуждает возможность приглашения фигуристов из более слабых стран для расширения географии, но включать их в основную сетку нереально — она и так переполнена. Теперь, чтобы отобраться в «финальные» соревнования, нужно будет пройти отбор.

Технические комитеты по одиночному и парному катанию, а также танцам предлагают закрепить обратный порядок выступлений в произвольной программе, так как нововведение получило поддержку правообладателей со стороны телевидения.

Как видите, предложения в этом документе, который не так и просто найти на сайте ISU, есть весьма революционные. Теперь следим за развязкой.