Россияне проведут в Саранске свой чемпионат мира. Чем крут Кубок Первого канала

Практически все лидеры сборной примут участие в соревнованиях в столице Мордовии.

Сегодня, 25 марта, начнется Кубок Первого канала, который потихоньку становится ежегодным. Изначально его планировали провести почти на месяц раньше и пригласить зарубежных спортсменов, но этим планам было не суждено реализоваться. Турнир успел переехать из Сочи в Москву, а оттуда — в Саранск, который в этом году стал столицей не только Мордовии, но и российского фигурного катания. Но и на этом сложности и интриги Кубка не закончились — долгое время было непонятно, проведут ли его, в каком формате и с каким составом команд.

Альтернатива Монпелье ?

Изначально было много вопросов, куда вклинить развлекательный турнир-шоу. В конце марта традиционно проходит чемпионат мира, куда российским спортсменам нужно не только доехать, но еще и отобраться. Несколько сезонов подряд роль дополнительного старта играл финал Кубка России, который помогал федерации решить, кого отправить на главный турнир года. Вот и выходило, что Кубок Первого канала вставлять вроде как некуда — понятно, что чемпионат мира важнее.

Но российских фигуристов во Францию не пустили, так что этот вопрос отпал. Но поскольку Кубок собираются проводить и в следующих сезонах, неплохо было бы подыскать ему подходящее в календаре место. Например, после чемпионата мира в те же даты, что проходит и командное первенство (его проводят раз в два года), а в «пустые» сезоны можно было бы поставить Кубок.

В любом случае, это уже вопрос на подумать на следующий сезон. В этом турнир в итоге решили провести в те же даты, что и чемпионат мира, выставляя Кубок Первого канала как альтернативу соревнованиям во Франции. По именам там действительно есть на кого посмотреть — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, России и лучшие юниорки страны. Но в том-то и дело, что России для полноценной альтернативы не хватает иностранных фигуристов. Изначально Анна Щербакова еще из Пекина анонсировала участие Нэтана Чена, но в данной ситуации никаких американцев тут быть не могло.

Поэтому состав ограничен российскими спортсменами, и то в него вошли не все топ-атлеты — нет, например, восстанавливающейся после травмы Дарьи Усачевой и недавно перешедшей в ЦСКА Алены Косторной. Вместо них пригласили Софью Самоделкину и Аделию Петросян, которые по возрасту в следующем сезоне могут выступать по взрослым (если, конечно, международные старты для нас состоятся). В прыжковый турнир позвали еще двух юниорок — Вероника Жилина и Софья Акатьева, правда, все равно пока остаются на этом уровне. В остальных же видах только взрослые спортсмены, причем везде — лидеры сборной.

Споры о формате

Формат турнира в конечном итоге оставили прежним — прыжковый фестиваль, короткие и произвольные программы. Изначально Алексей Николаевич Мишин, например, жаловался, что его ученики, Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко, специально поставили новые короткие для Кубка Первого канала, а их в расписании не оказалось. Зато там были показательные выступления, которые должны были пройти в последний день соревнований.

Но наполнение старта поменялось так же стремительно, как и место его проведения: Кубок успел переместиться из Сочи в Москву и найти окончательное пристанище в Саранске, а короткие программы вернулись в расписание.

Даже названия команд решено было оставить прежними — в прошлом году «Красная машина» Алины Загитовой победила «Время первых» Евгении Медведевой. Вторые в лице двукратной чемпионки мира так и не признали поражение. В этом году ни Загитова, ни Медведева капитанами уже не будут — они едут в Саранск от Первого канала. Но в каком качестве, пока непонятно, — возможно, будут поддерживать команды, как это год назад делали Максим Траньков и Алексей Ягудин, которые, кстати, тоже будут в столице Мордовии.

По всей видимости, не будет и официальной жеребьевки команд — капитанов уже выбрали: ими стали Анна Щербакова и Марк Кондратюк. Остальных спортсменов тоже определили в команды — об этом в своем Telegram-канале рассказала Виктория Синицина. Состав команд пока не объявлялся, так что можно только гадать, каким именно он окажется.

И еще поменялся подсчет результатов командного турнира — теперь суммы баллов участников не будут складываться, а результат будет высчитываться как в олимпийском командном турнире. То есть первому месту в каждом виде присудят 10 очков (по правилам, которые приняты на Играх), второму — девять и так далее. И как раз эти баллы просуммируются.

Но это все касается только двух выходных дней — в пятницу же состоится прыжковый фестиваль, в котором будут участвовать одиночники, к которым добавятся Жилина и Акатьева, и спортивные пары. Последние посоревнуются в выбросах и подкрутках. Еще одним отличием от прошлогоднего турнира станет система оценивания — в прыжковой части она наконец будет соответствовать той, что принята Международным союзом конькобежцев. Год назад было по-другому: к базовой стоимости элементов приплюсовывались оценки жюри, которое оценивало их по старой системе судейства 6.0.

Проводить развлекательный турнир-шоу в нынешней ситуации является противоречивым решением, которое поддерживали не все. Но победила позиция, связанная с поддержкой спортсменов, — теперь у них хотя бы будет место, где показаться перед публикой с соревновательными программами и заработать немного денег. Ведь работы у фигуристов сейчас тоже поубавилось, что им явно не на пользу. Да и хотя бы ненадолго отвлечь от мыслей о пропущенном чемпионате мира Кубок Первого канала тоже может помочь.

Участники Кубка Первого канала

Мужчины: Марк Кондратюк (капитан), Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Анна Щербакова (капитан), Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Участники прыжкового фестиваля

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Расписание соревнований

25 марта, пятница

18.00

Прыжковый фестиваль

26 марта, суббота

17.45

Короткая программа/ Ритмический танец

27 марта, воскресенье

17.15

Произвольная программа/ Произвольный танец

Время московское.