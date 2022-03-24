Плющенко объяснил, почему на Кубке Первого канала нет его лучшей ученицы. А фанаты угадали составы команд

Евгений Плющенко объяснил, почему на Кубке Первого канала нет его лучшей ученицы

В Саранске все готово к командному турниру.

Фигурное катание наконец вернулось — с таким настроением на Казанском вокзале Москвы смотришь на толпу фигуристов, едущих в Саранск и со смехом разрывающих Telegram-каналы своими видео. Надолго ли — непонятно, учитывая, что Кубок Первого канала — последний крупный турнир в российском сезоне. Дальше — шоу, пора трансферов и межсезонье в неизвестности, как будут выступать российские фигуристы в постолимпийском сезоне. Если без поездок за рубеж — то расширение национального календаря должно быть осуществлено. Иначе мы потеряем весь рынок, который развивали все эти годы.

А рынок есть. Выходя из поезда, услышал разговор за собой:

— А это что, фигуристы на этот турнир приехали?

— Ну да. У нас билеты раздавали, помнишь?

В общем, за посещаемость турнира, устроенного с колес, беспокоиться явно не стоит.

Ощущение праздника было и у «Саранск Арены», где в четверг тренировались фигуристы. У входа даже собралось человек 20-30 самых преданных фанатов — их улову автографов и селфи сегодня позавидовал бы каждый. «Опоздаю же!» — со смехом отнекивался от фотосессии Сергей Дудаков, но все равно никому не отказывал.

Остановилась Валиева, для которой это первое публичное появление после Олимпиады, — народная любовь к ней не угасла нисколько. Даже поздоровалась со мной первая. Оттаивал после такого минут 10.

Некоторые особо наблюдательные болельщики сыграли в детективов и уже знают составы двух команд — «синих» и «красных». Как? Очень просто. Сегодня у команд были тренировки групповых шоу-номеров. Вот и работает дедукция в стиле Холмса: так, Кондратюк, Туктамышева и Валиева приехали в одно время... Значит, они будут в одной команде, то есть Камила выйдет против Щербаковой. И так далее. Все наметки раскрывать не будем из уважения к организаторам. Впрочем, в своих соцсетях проговорилась уже и Виктория Синицина — сказала, что составы уже известны, и предложила поугадывать. В комментариях моментально написали, что «вы у Ани, потому что Степанова/Букин однозначно у Марка». Ну вот все знают наши фанаты!

Интересно, что для местных главной звездой, судя по всему, является Евгений Плющенко. Еще на вокзале таксисты друг другу орут: «Видел Плющенко? Вон прошел!» (в кепке, так что узнать тренера издалека почти нереально). Уборщицы на арене просят сфоткаться тоже именно его.

Спросил у тренера, где потеряли Софью Муравьеву — бронзовую призерку юниорского первенства России, на чемпионате России занявшую шестое место и, по мнению «Ангелов Плющенко», заслуживавшую намного большего.

— А ее не пригласили, — с саркастической улыбкой заметил Плющенко.

Неужели тройного акселя и четверного сальхова вкупе с красивым катанием уже недостаточно для приглашения? Необычно.

В прыжковом турнире у него завтра выступит Вероника Жилина, помимо нее среди юниорок заявлены Софья Акатьева, Аделия Петросян и Софья Самоделкина. В командах будут две последние.

Юниорки Тутберидзе приехали в Саранск со своими мамами и в хорошем настроении. Ведут блог в Telegram-канале «Неопознанный», шутят и смеются. Но лично для меня открытие — канал «Флутцбергер», где феерят наши одиночники и Александр Букин. С утра выложили видео, как дегустируют напитки в «стопках». Оказалось — «свекольные шоты».

По уровню мемов чемпионат мира нас, конечно, пока обыгрывает — с комментаторами ISU, обзывающими Меган Дюамель «сучкой из Канады», но наши способны отыграться за ближайшие несколько дней.

Российские фигуристы фотографируются с болельщиками в Саранске. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

Обстоятельства вокруг — всем понятны. Но желание сделать праздник для российской аудитории сейчас важнее. Этот подход тоже стоит уважать.