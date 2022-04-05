Фигурный «тиндер» в помощь. Начнутся ли в России массовые переходы фигуристов?

Нестандартные выходы из нестандартной ситуации — у спортсменов тоже есть сайты «знакомств».

За последние сезоны переходы в российском фигурном катании превратились в отдельное масштабное событие. Межсезонье уже стартовало, а значит, скоро снова возможны сенсационные новости о трансферах — по ходу сезона уже ушла от Этери Тутберидзе Алена Косторная, а буквально на этой неделе стало известно об уходе Марка Лукина от Евгения Плющенко к Александру Волкову.

Гораздо сложнее с переходами в парах и танцах, где нужно правильно выбрать для себя партнера. И для этого даже существуют аналоги приложения знакомств Tinder.

Как ищут партнеров?

Поиск нового партнера — вечная головная боль для фигуристов, особенно когда прежний напарник резко тебя «кидает». Сколько уже таких скандалов уровня Ильиных/Кацалапов произошло в нашем фигурном катании — не перечесть. Достаточно примеров, когда тренеры-конкуренты стараются не переманить, а разбить пару, пригласив одного из партнеров. Как говорила Нина Мозер, мир фигурного катания — один большой «гадюшник». Знает, о чем говорит. Она, кстати, сама регулярно внутри своей группы тасует пары — и это еще хороший вариант, но некоторые, как Диана Мухаметзянова, оказываются на обочине. Долго искала себе партнера та же Ксения Столбова после ухода Федора Климова — и так достойного и не нашла.

Отдельный вопрос — смена спортивного гражданства, которая среди воспитанников российского катания также популярна.

— Ограничения переходов в парах — критичны. Кто-то не может найти себе партнера или партнершу в России, такие ситуации известны. Некоторые не могут найти партнера у нас, а за границей, насколько знаю, недостаток партнерш, — объяснил один из собеседников «СЭ».

Добавим, что в парах отсутствие России и завершение карьеры Суй/Хань — исторический шанс выигрывать медали. Им уже воспользовались на ЧМ американцы, японцы и канадцы. Число желающих наверняка увеличится.

Для поиска партнера в России и мире даже существуют аналоги приложения для знакомств Tinder. Понятно, что эффективнее тут работает «сарафанное радио», но иногда могут помочь сайты типа старого доброго Tulup.ru или Ice Partner Search.

Описания на этих сайтах могут быть крайне занимательны. Что-то типа «хореографичная, женственная, длинноногая». Но есть и такие: очень упрямая, трудолюбивая, владею такими-то прыжками, и... «если ты ботаник, хам, «самовлюбленная истеричка», вечно болеющий лентяй — прошу не беспокоить!». Перечислены, так сказать, все типажи.

Иногда попадаются интересные персонажи. Например, среди свежих профайлов армянская фигуристка из Москвы Анастасия Галустян, которая участвовала в «Гран-при России» в роли одиночницы, сейчас ищет партнера по танцам. Или Ксения Ермакова, призер этапов Кубка России и участница национального чемпионата 2021 года. Или иностранцы, стремящиеся перетянуть россиян к себе. Если фигуристы читают эту статью — то дерзайте!

Актуальный список российских фигуристов на icepartnersearch.com.

Кстати, на том же Ice Partner Search русские в числе лидеров по количеству заявок — около 20, и практически у всех стоит галочка в графе «готовность переехать». Но это не связано с недавними отстранениями сборных — большая часть заявок заполнена до марта 2022 года. Хотя есть и свежие примеры — например, белорус Артем Ступенев.

Массовый отток российских фигуристов — не то, ради чего мы строили вид спорта, входящий в топ-3 по популярности в России. Да и многих ли ждут в Европе и за рубежом?

Мария Талалайкина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

ISU не отменит санкции первым

Тема смены спортивного гражданства очень сложная и неоднозначная. Сложно игнорировать логичный пазл: в российской сборной самая серьезная конкуренция среди всех команд мира — россияне на данный момент лишены права участвовать в международных соревнованиях — значит, возникает соблазн подумать о выступлениях за другую страну.

Об этом, чего греха таить, рассуждали многие задолго до отстранения, и не только рассуждали, а делали. Вот неполный список переходов только за последний год: Владимир Самойлов (Польша), Егор Мурашов (Швейцария), Мария Талалайкина (Италия), Алиса Ефимова (Германия), Артур Дмитриев (США), Екатерина Митрофанова/Владислав Касинский (Босния и Герцеговина)...

...и многие-многие другие. Одних отпускают легко, другим ставят палки в колеса. Россиян за рубежом много, и наша федерация ужесточает правила ухода — ее согласие ведь тоже нужно.

Но эти люди смогли поучаствовать в Олимпиаде (и никогда бы этого не осуществили, оставшись в сборной России). Они смогли поехать на чемпионат мира-2021, без которого, к сожалению, остались россияне. Конечно, все мы надеемся, что вскоре обстоятельства изменятся, но надежды с каждой неделей все меньше. Готовиться морально надо к национальном сезону-2022/23. ISU не будет бежать впереди паровоза и первым отменять санкции против россиян — это точно. Скорее дождется, пока это сделают в каком-нибудь другом заметном виде спорта. Как сделал в случае с их введением. Осторожный характер действий ISU подтвержден многими событиями и источниками.

Юлия Щетинина и Марк Мадьяр. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Личное дело каждого

Было бы лукавством сказать, что некоторые наши фигуристы не думают о релокации. Но до действий дойдут единицы. Большинство не готово к глобальным переменам, поэтому пока верит в перемену настроения в ISU и в улучшение ситуации. Конечно, они не будут об этом кричать на всех углах, и меня настоятельно просили не называть фамилий. По понятным причинам мы не будем никого подставлять. Потому что, опять же, по нашей информации, федерация реагирует на такие слухи болезненно, а руководство объявило фигуристам, что отпускать никого не будут. И что к деньгам, заработанным на Кубке Первого канала, надо относиться бережно.

Среди желающих поискать другую федерацию лидеров сборной на данный момент нет — это точно. В их случае речь идет скорее о завершении карьеры, на что недвусмысленно намекнула и Анна Щербакова, и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, и Максим Траньков в случае с Евгений Тарасовой и Владимиром Морозовым. Думают об этом и некоторые одиночницы второго эшелона, для которых закрывается дверь на «Гран-при», но можно пойти учиться, а не бороться за пятые места на Кубке России. Многое будет зависеть от сумм призовых, которые предоставят в новых условиях, признаются спортсмены. Если дарить за победу будут пылесос и букет роз — это несерьезно. Но если поездками на турниры можно будет зарабатывать — это другой коленкор.

В парах и танцах проблема как раз особенно актуальна. Далеко за примерами ходить не надо — на Олимпиаде за Чехию выступали Карина Сафина (Грузия), Елизавета Жук (Чехия), недавно распалась венгерская пара Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия). Кстати, я связался с Юлией, и никакой политической подоплеки там не нашлось. Но она как раз занимается поиском нового партнера:

— Это никак не связано с событиями в мире. Марк собирался заканчивать со спортом после Олимпиады, у него семья и ребенок, мы оба заранее это знали. После положительного теста на ковид в Пекине Марк не смог найти мотивацию готовиться к ЧМ. Думаю, спортсменов, которые перешли под другие флаги и успели получить гражданство, санкции не коснутся.

Переходы из России — личное дело каждого. Спортивная карьера — очень непредсказуемая и скоротечная штука, и каждый спортсмен вправе сам выбирать, как с ней поступать. В России очень высокая конкуренция, и это частое явление — спортсмены, меняющие федерацию. Но будет ли их больше или меньше в связи с событиями, я не знаю. Над поиском нового партнера — работаем, — сказала Щетинина.

В общем, массовых переходов из нашей сборной и схлопывания рынка не хотелось бы от слова «совсем». Но если необходимость удержать звезд от переезда станет фактором развития внутренних соревнований в России и увеличения их финансирования — это положительный момент.