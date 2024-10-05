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Фигурное катание

5 октября, 23:30

У Трусовой — не только новая фамилия, но и прическа! Пошла по стопам Загитовой и Валиевой

Трусова подстриглась под каре
Отдел спорта «СЭ»
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Александра Игнатова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Но оставила жгучий оранжевый цвет.

Российские фигуристки, действующие и бывшие, перед стартом нового спортивного сезона и началом зимних шоу придумали способ, как удивлять своих фанатов. Девушки начали по очереди менять прически. В субботу новый образ показала Александра Игнатова (бывшая Трусова). По фото кажется, что Саша обрезала свои очень длинные волосы, сделав каре, однако это может быть и просто длинная челка.

Каре в тренде

В нынешнем сезоне среди фигуристок именно каре почему-то особенно популярно. Ранее в новом образе на первое сентября появилась Камила Валиева. Более того, она еще и перекрасилась в блондинку.

Менее радикально подошла к изменениям олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она только постриглась, но и это вызвало бурю эмоций у болельщиков: они очень сожалели, что спортсменка рассталась со своими длинными локонами.

Ну а начала тренд, причем, достаточно давно — Елизавета Худайбердиева. Чемпионка России в танцах на льду уже длительное время ходит с такой прической.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новые цели

Смену имиджа Игнатовой, если он все же состоялся, можно объяснить рядом причин, поскольку у спортсменки произошло большое число изменений в жизни: она вышла замуж и раздумывает, возвращаться ли в нынешнем сезоне к соревнованиям. Фигуристка уже приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

Поэтому смену прически с точки зрения психологии можно связать с обнулением всего то, что было в прошлом у фигуристки, с попытки вновь все начать с чистого листа — в статусе жены, с новой фамилией и абсолютно другим взрослым образом. Все-таки ей летом уже исполнилось 20 лет.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Реакция подписчиков

Буквально за первые полчаса публикация с новой прической в Telegram-канале Игнатовой собрала более 1800 комментариев. В большой части из них фанаты задаются вопросом, зачем девушка это сделала, а также оставляют плачущие смайлики по длинным волосам фигуристки. Все склоняются к тому, что она все же зря обрезала локоны:

  • «Нет, только не это».
  • «Вы реально?»
  • «Нет... Скажите, что это не то, о чем я думаю».
  • «Я не хочу это принимать».
Александра Игнатова. Трусова под новой фамилией выступила впервые за два года. Ошиблась и отказалась считать это возвращением

Впрочем, есть и слова поддержки. Причем, даже на английском. Похоже, за Сашей все еще следят из-за рубежа:

  • «Саша, даже если это челка или каре, то мы примем тебя любой, это сильный шаг! Главное, чтобы тебе нравилось!».
  • «В любом случае красавица».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не реализованные амбиции

Напомним, Игнатова не сумела завоевать золото Олимпиады в Пекине. Несмотря на то, что спортсменка исполнила пять четверных прыжков, она все же уступила Анне Щербаковой, став серебряным призером Игр.

После Пекина Саша ушла из тренерского штаба Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, поскольку на тот момент встречалась с Марком Кондратюком. Но достойно выступить в постолимпийском сезоне-2022/23 ей не удалось. Игнатова не блистала на этапах «Гран-при России», а с чемпионата страны и вовсе снялась из-за болезни, после чего на лед на турнирах больше не выходила.

Александра Игнатова. Трусова правда вернется? Сердцем хочется сказать «да», но разум подсказывает другое

Сейчас фигуристка тренируется в академии Евгения Плющенко и активно принимает участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
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