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Фигуристка Синицына присоединилась к группе Плющенко

Алина Савинова

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Ксения Синицына с нового сезона будет тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

«Добро пожаловать, Ксюша, в наш клуб «Ангелы Плющенко». Сегодня здорово уже поработали», — написал Плющенко в своем Telegram-канале.

21-летняя Синицына является бронзовым призером чемпионата России и финала Гран-при страны 2024 года. В 2020-м она стала чемпионкой юношеских Олимпийских в командном турнире и серебряным призером — в одиночном катании.

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Евгений Плющенко
Ксения Синицына
Фигурное катание
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