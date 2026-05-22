Фигуристка Синицына присоединилась к группе Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Ксения Синицына с нового сезона будет тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

«Добро пожаловать, Ксюша, в наш клуб «Ангелы Плющенко». Сегодня здорово уже поработали», — написал Плющенко в своем Telegram-канале.

21-летняя Синицына является бронзовым призером чемпионата России и финала Гран-при страны 2024 года. В 2020-м она стала чемпионкой юношеских Олимпийских в командном турнире и серебряным призером — в одиночном катании.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max