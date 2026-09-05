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Гуменник рассказал о походе в сауну с Дикиджи в Японии

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал журналистам о походе в баню в Токио во время турнира Kinoshita Group Cup. Вместе с Гуменником в баню пошел партнер по сборной Владислав Дикиджи.

— После короткой программы не стал впадать в депрессию. Пошел вместе с Владом Дикиджи в центр Токио, в район Гиндза. Владу кто-то сообщил, что там самые лучшие магазины, но оказалось, что там люксовые бренды. Поэтому просто полюбовались.

Потом пошли в японскую сауну, очень приятное место. Там есть ванные — холодные и очень горячая. Влад в холодной только ноги помочил а я решил, что мне уже... все равно. Залез полностью, с головой себя облил. Потом посидели, погрелись.

С ужином тоже были проблемы. Мы пришли за полчаса, встали в очередь, но нам сказали, что, скорее всего, до закрытия мы не успеем. И тут подошел Андрей Ежлов, взял нас в охапку и провел с собой. Благодаря ему мы еще и поужинали. Так что вчерашний день прошел не так плохо, — рассказал Гуменник.

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Владислав Дикиджи
Петр Гуменник
Фигурное катание
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