Гуменник рассказал о походе в сауну с Дикиджи в Японии

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал журналистам о походе в баню в Токио во время турнира Kinoshita Group Cup. Вместе с Гуменником в баню пошел партнер по сборной Владислав Дикиджи.

— После короткой программы не стал впадать в депрессию. Пошел вместе с Владом Дикиджи в центр Токио, в район Гиндза. Владу кто-то сообщил, что там самые лучшие магазины, но оказалось, что там люксовые бренды. Поэтому просто полюбовались.

Потом пошли в японскую сауну, очень приятное место. Там есть ванные — холодные и очень горячая. Влад в холодной только ноги помочил а я решил, что мне уже... все равно. Залез полностью, с головой себя облил. Потом посидели, погрелись.

С ужином тоже были проблемы. Мы пришли за полчаса, встали в очередь, но нам сказали, что, скорее всего, до закрытия мы не успеем. И тут подошел Андрей Ежлов, взял нас в охапку и провел с собой. Благодаря ему мы еще и поужинали. Так что вчерашний день прошел не так плохо, — рассказал Гуменник.