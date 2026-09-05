Лакерник — об отзыве нейтрального статуса Валиевой: «Сначала дают, потом отбирают. Выглядит странно»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отзыве ISU нейтрального статуса российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я привык доверять официально подтвержденной информации. Надо обратиться к самой спортсменке или в федерацию и узнать, откуда вся эта информация. Все это выглядит странно. Сначала дают, потом отбирают. Непонятно, какие критерии у всего этого. Хотелось бы гораздо больше прозрачности в данном вопросе. Хочется, чтобы было понятно, в чем дело. Что не так? Что надо исправить, чтобы все стало так?» — сказала Лакерник «СЭ».

20-летняя Валиева решила возобновить карьеру после завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. С 25 октября 2025 года ей разрешено официально тренироваться.

Сейчас Валиева занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.