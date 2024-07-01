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Сегодня, 12:55

Тарасова осудила Ангелопола за частую смену партнерш: «Мальчик нездоровый»

Зарина Халимхонова
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Валерий Ангелопол с Василисой Кагановской.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» осудила Валерия Ангелопола за частую смену партнерш.

«У нас последнее время принято менять партнерш и партнеров. Мальчик нездоровый просто. За месяц меняет по несколько партнерш. Ломает судьбы талантливым фигуристкам? Насколько кто талантлив, мы узнаем из будущего», — сказала Тарасова «СЭ».

В выходные стало известно, что танцевальный дуэт Александры Шинкаренко и Валерия Ангелопола прекратил существование. До этого партнер на протяжении недолгого времени тренировался с Ариной Ушаковой. Однако, по словам спортсмена, они не сошлись стилями.

В августе 2023 года Ангелопол прекратил совместные выступления с Василисой Кагановской. Фигуристка заявляла, что Валерий принес на тренировку контракт, по условиям которого она должна была оплачивать большинство его расходов, и отказался продолжать совместную карьеру, если она его не подпишет.

Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
Татьяна Тарасова
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