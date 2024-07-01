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Сегодня, 16:55

Загитова анонсировала собственное ледовое шоу

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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в Telegram-канале анонс собственного ледового шоу, которое будет называться «Хранители времени».

Мероприятие пройдет в Казани 29 и 31 августа.

Других подробностей спорстсменка не сообщила. Однако накануне на VK Fest в Санкт-Петербурге он рассказала, что в своем новом проекте выступит в роли участника и продюсера.

Помимо олимпийского золота Загитова является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алина Загитова
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