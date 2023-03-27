Фигуристка сборной Грузии приветствует возвращение российских спортсменов на международную арену

Российская фигуристка, чемпионка Европы Анастасия Губанова, ныне выступающая за Грузию, в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к возможному возвращению сборной России на международные соревнования.

— Судя по новостям, возвращение россиян все ближе. Мнения в фигурном катании разные: Эван Бэйтс говорит, что все и так хорошо, Каори Сакамото — что ждет конкуренции. Что ты думаешь?

— От моего мнения ничего не изменится. Как случится, так случится. Я никогда не думаю, с кем я выступаю, и соревнуюсь сама с собой. Я была бы рада...

— Увидеть россиянок снова на соревнованиях?

— Да, конечно! Все равно я живу в России, мы дружим.

— Но это же окажет влияние на твои результаты, на подиуме станет теснее.

— Конечно, станет. Но зато появится борьба, будет еще интереснее.

— Можно сказать, что к тебе относятся осторожно из-за твоего российского происхождения?

— Нет, все абсолютно спокойно, нет какого-то особого, другого отношения. Все ребята из разных стран, все общаемся, дружим. Ничего такого. Если вы про судей — то все по факту. Что откатала, то и получила, — со смехом ответила Губанова.

Полное интервью Анастасии Губановой «СЭ» здесь