Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:00

Чемпионка Европы Губанова объяснила «данной ситуацией» свое неучастие в российских шоу

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская и грузинская фигуристка, чемпионка Европы Анастасия Губанова в разговоре с «СЭ» высказалась о своем участии в шоу и турнире шоу-программ.

— Турнир шоу-программ смотрела? Давай твою тройку.

— Так, нужно время подумать. Первый — Матвей [Ветлугин]. Это было гениально, очень интересно, весело. Второе место... Мне Камила [Валиева] понравилась, у нее был интересный номер. Ну и наши мальчики, Макар [Игнатов] с Димой [Алиевым]. Дима очень душевно катал, он умеет брать за душу движениями, эмоциями. Мне очень понравилось. А Макарчик весело катался. Ну и Ягудин заслуженно победил.

— Учитывая, что все названные фигуристы даже близко не в тройке... Тебе вряд ли бы хотелось, чтобы непрофессиональное жюри из театра и кино судило фигурное катание? В качестве эксперимента.

— Разве что какое-то не совсем официальное соревнование, ради эксперимента — прикольно. Но лучше пусть профессионалы оценивают, что мы делаем. Если мы говорим о настоящих соревнованиях.

— Тебя мы в российских шоу увидим? Потому что была непонятная история с «Влюбленными в фигурное катание»...

— Нет, скорее всего, к сожалению. Надеюсь, что позовут на какие-нибудь международные шоу.

— В российские даже не звали?

— Звали, на тех же «Влюбленных», но, к сожалению, не получилось там выступить. Еще в другие звали. Но в данной ситуации... (Пауза.)

— Хорошо, намек я понял.

Полное интервью Анастасии Губановой «СЭ» здесь

Фигурное катание
Анастасия Губанова
2
0
Читайте также
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка сборной Грузии приветствует возвращение российских спортсменов на международную арену

Бывшая российская фигуристка объяснила, почему сменила гражданство на грузинское
Новости
RSS RSS
Все новости