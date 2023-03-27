Чемпионка Европы Губанова объяснила «данной ситуацией» свое неучастие в российских шоу

Российская и грузинская фигуристка, чемпионка Европы Анастасия Губанова в разговоре с «СЭ» высказалась о своем участии в шоу и турнире шоу-программ.

— Турнир шоу-программ смотрела? Давай твою тройку.

— Так, нужно время подумать. Первый — Матвей [Ветлугин]. Это было гениально, очень интересно, весело. Второе место... Мне Камила [Валиева] понравилась, у нее был интересный номер. Ну и наши мальчики, Макар [Игнатов] с Димой [Алиевым]. Дима очень душевно катал, он умеет брать за душу движениями, эмоциями. Мне очень понравилось. А Макарчик весело катался. Ну и Ягудин заслуженно победил.

— Учитывая, что все названные фигуристы даже близко не в тройке... Тебе вряд ли бы хотелось, чтобы непрофессиональное жюри из театра и кино судило фигурное катание? В качестве эксперимента.

— Разве что какое-то не совсем официальное соревнование, ради эксперимента — прикольно. Но лучше пусть профессионалы оценивают, что мы делаем. Если мы говорим о настоящих соревнованиях.

— Тебя мы в российских шоу увидим? Потому что была непонятная история с «Влюбленными в фигурное катание»...

— Нет, скорее всего, к сожалению. Надеюсь, что позовут на какие-нибудь международные шоу.

— В российские даже не звали?

— Звали, на тех же «Влюбленных», но, к сожалению, не получилось там выступить. Еще в другие звали. Но в данной ситуации... (Пауза.)

— Хорошо, намек я понял.

Полное интервью Анастасии Губановой «СЭ» здесь