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Тренер Жилиной: «Может ли Вероника претендовать на медаль на ЧЕ? Теоретически — да, с ее контентом можно бороться»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Тренер академии «Ангелы Плющенко» Андрей Ежлов, сопровождавший Веронику Жилину на турнире Kinoshita Group Cup-2026, оценил перспективы фигуристки в сезоне-2026/27 и шансы спортсменки поехать на Олимпиаду-2030.

В июле 2026 года Жилина получила официальное разрешение выступать за сборную Азербайджана, до этого она представляла Россию. Турнир Kinoshita Group Cup-2026 стал для нее первым, на котором она выступила под азербайджанским флагом.

— Как оценишь выступление Вероники Жилиной в Японии?

— Неплохо. Для первого старта она сделала то, что должна была. Задача стояла так: чисто проехать со своим контентом. В каскаде сделала двойной тулуп вместо тройного во второй части произвольной, все остальное выполнила чисто. Можно было, конечно, добавить эмоций, но как есть. В целом я доволен.

— Вероника — долгосрочный проект, уже с прицелом на следующую Олимпиаду?

— Думаю, да. Надеюсь, доживет. Думаю, сможет — но все-таки три с половиной года. У нас сейчас идут планомерные тренировки, то есть если прыгаем четверные и тройные аксели, то по три-пять попыток — хороших, качественных, силовых. Я знаю много спортсменов, которые делают по 50 прыжков подряд, разбиваются, сильно падают. Мы же идем спокойно, на качество, макеты, прокаты, иногда по половинкам программ.

— На чемпионате Европы у российских нейтралов будет одна квота. Получается, Жилина может претендовать на медаль?

— Теоретически — да, конечно. На следующие старты мы уже будем выходить, надеюсь, с четверным сальховом и тройным акселем. Планы такие есть. С таким контентом можно бороться. В Японии она тогда бы могла набрать на 15 баллов больше, а это медаль.

На Kinoshita Group Cup-2026 Жилина заняла шестое место, набрав 193 балла по сумме двух программ. Победителем соревнований стала японка Мао Шимада (231,32 балла), второе место заняла россиянка Александра Трусова (221,06), на третьей строчке — еще одна представительница России Анна Фролова (207,86). Японка Ами Накаи стала четвертой с результатом 207,72 балла, третья фигуристка из России Камилла Нелюбова (201,34) заняла пятую позицию.

Андрей Ежлов и&nbsp;Софья Шевченко.«Дети, не забрасывайте учебу!» Фигурист Ежлов — о Трусовой, Плющенко и ЕГЭ по математике

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Фигурное катание
Вероника Жилина
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