Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала возвращение Алены Косторной к Этери Тутберидзе.

«У каждого спортсмена есть амбиции. Алена посчитала, что ей будет комфортнее вернуться к предыдущему тренеру. Возможно, непопадание на чемпионат мира стало определяющим фактором. Точно могу сказать, что такие решения не принимаются за один день. Поэтому, думаю, что в голове у нее это сидело».

Также Радионова считает, что Тутберидзе проявила себя как сильная личность.

«Конечно, когда Алена уходила к Плющенко, она многое наговорила сгоряча. Но Этери Георгиевна показала, что она сильная личность. Я считаю, что это действительно сильный поступок. Расставание — это всегда не просто. Тем более, как мне кажется, у них с Этери были теплые отношения», — добавила Радионова.

Сегодня, 4 марта, стало известно, что Российская фигуристка Алена Косторная возвращается в группу к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

(Владимир Пушкарев)