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Медведева рассказала, как сыграла в кино футболистку «Динамо»

Василий Рогов
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Звездная российская фигуристки Евгения Медведева в новом выпуске проекта «Добротур» поделилась впечатлениями от съемок в художественном фильме «Тренировка гнева», премьера которого запланирована на 16 сентября 2027 года.

В этом спортивном драмеди призер Олимпиады играет футболистку по имени Варя.

«Я играю в фильме про футбол «Тренировка гнева», — призналась Евгения. — Я — нападающая, бомбардир женской команды «Динамо». Так что смотрите в кино в следующем году. Могла бы я представить себя полноценной актрисой? Пока что нет. Но есть роль мечты. Я бы, наверное, сыграла какую-нибудь роль из фильма «Отпуск по обмену» с Кэмерон Диаз».

Ранее Медведева рассказала в своем Telegram-канале, что ради съемок в кино «сменила коньки на футбольные бутсы»: много тренировалась, училась обращаться с мячом и разбиралась, как футболистки двигаются на поле.

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Евгения Медведева
Фигурное катание
Футбол
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