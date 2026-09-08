Тренер Жилиной о Kinoshita Group Cup-2026: «Слава богу, что россияне вернулись»

Тренер академии «Ангелы Плющенко» Андрей Ежлов поделился мнением о результатах российских фигуристов на турнире Kinoshita Group Cup-2026.

Ежлов сопровождал на соревнованиях бывшую российскую фигуристку Веронику Жилину, которая теперь представляет Азербайджан.

«В короткой программе мне понравилась Камила Нелюбова. Я видел, как проходили ее тренировки, все-таки мы были на одном льду, — не так гладко. Порадовался, что она сделала тройной аксель, набрала много баллов, заявила о себе. Фанатов у нее, насколько знаю, прибавилось. Саша Трусова молодец — ей вообще респект. Четыре года отсутствовала, и тут бам — и так выступила! Чуть-чуть не повезло в произвольной — могло повезти, могло не повезти... Но с той стороны [Мао Симады] был показан такой шикардос! С трибун смотрел — она очень сильна.

У нее, видимо, есть жесткий «плюс старт». Потому что тренировки у нее проходили не вау. Мне кажется, на них она делала процентов 50. Четверной тулуп я ни разу не видел у нее чистым. А в прокате зашла так ровненько, чистенько. Ну ничего себе! Это будущее фигурного катания, очень крутая.

Но Саше при этом отдельный респект и уважение. Так выступить после рождения ребенка... Честно, я вообще не представляю, как такое возможно. Космос. Влад Дикиджи — тоже молодец, спорить не о чем. Их с Петей в ресторан не пускали поесть вечером. Я выходил как раз, смотрю — им не дают пройти. Взял их в охапку, сказал: «Пойдем». И никто ничего не возразил.

Пары российские тоже прекрасны, вопросов нет, с огромным отрывом впереди, красивый четверной выброс. Но разница между первым и вторым местом совсем плотная. Саша и Дима пошли на риск, и он оказался оправдан. Не было бы этого выброса — еще неизвестно, кто бы стал первым. Ну и про танцы, конечно, сказал последним делом. (Смеется.) Несмотря на сложности — они были, все молодцы, показали себя, это важно. Я бы вообще сказал, что главный итог — слава богу, что россияне вернулись», — сказал «СЭ» Ежлов.

В мужском одиночном катании на Kinoshita Group Cup-2026 победу одержал россиянин Владислав Дикиджи с результатом 265,58 балла по сумме двух программ. В соревнованиях приняли участие еще двое россиян: Евгений Семененко (253,30 балла) стал третьим, а Петр Гуменник (236,25) занял шестую строчку.

Лучшей среди россиянок в женском одиночном катании стала Александра Трусова (221,06), она уступила лишь японке Мао Шимаде (231,12). Анна Фролова (207,86) заняла третью строчку, Камилла Нелюбова (201,34) стала пятой.

В танцах на льду лучшими среди россиян стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов (184,81), они уступили лишь представляющим Грузию Диане Дэвис и Глебу Смолкину (188,99). Пара Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (172,71) стала пятой, Екатерина Миронова и Евгений Устенко (154,56) заняли девятую позицию.

В соревнованиях спортивных пар российские фигуристы заняли все три места на пьедестале. Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (203,66), второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (202,55), а Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (189,94) стали третьими.