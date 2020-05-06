«Перешла и перешла». Ягудин отреагировал на переход Трусовой к Плющенко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что появление возможности тренироваться в ближайшее время гораздо важнее перехода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— По поводу ситуации с Трусовой могу сказать одно: перешла и перешла, — сказал Ягудин. — Я не люблю вмешиваться в судьбы других людей. Сейчас можно делать хоть всероссийский опрос — что люди думают по поводу перехода Саши к Жене Плющенко, суть дела от этого не изменится. Вот когда начнутся соревнования, в первом сезоне и во втором, тогда мы и сможем высказать свое мнение.

Мы живем в свободной стране — захотела перейти, перешла. Сейчас я хочу одного: чтобы у всех фигуристов, спортсменов и, в целом, у людей появилась возможность выйти на улицу. Это волнует меня гораздо больше перехода Трусовой. Но я желаю им обоим удачи в будущем. Неважно, у кого тренируются фигуристы: у Жени, у Этери или у Васи Пупкина. Самое главное, чтобы российский флаг был выше остальных. (Алена Гребенькова).

Плющенко подтвердил переход от Тутберидзе Трусовой и еще одного тренера