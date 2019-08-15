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«Ничего нового». Авербух — об идее Туктамышевой по поводу «звездного уик-энда»

15 августа 2019, 18:46
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Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух высказал свое мнение об идее Елизаветы Туктамышевой организовать в фигурном катании аналог звездного уик-энда НБА.

— На самом деле такой формат не является новым, Елизавета здесь ничего не придумала, — цитирует Авербуха RT. — Во Франции проходил чемпионат мира по прыжкам, в него было вложено много средств, возлагались большие надежды. Однако он не вызвал зрительского интереса, и история не получила продолжения.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков выразил желание принять участие в таком мероприятии.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/659251-averbuh-zvyozdnyi-uikend

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