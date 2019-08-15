Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух высказал свое мнение об идее Елизаветы Туктамышевой организовать в фигурном катании аналог звездного уик-энда НБА.

— На самом деле такой формат не является новым, Елизавета здесь ничего не придумала, — цитирует Авербуха RT. — Во Франции проходил чемпионат мира по прыжкам, в него было вложено много средств, возлагались большие надежды. Однако он не вызвал зрительского интереса, и история не получила продолжения.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков выразил желание принять участие в таком мероприятии.