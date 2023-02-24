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Допинг

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Журова: «Если бы к Валиевой были вопросы, ее бы не поставили в команду на Олимпиаде»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы России Светлана Журова считает, что российскую фигуристку Камилу Валиеву могли бы не поставить в состав сборной на командные соревнования Олимпийских игр в Пекине, если бы к ней были вопросы с допингом.

«На повестке стоит победа российской команды на Олимпиаде. Команды, которые стоят следующими в очереди, очень хотят получить медаль. Мы же понимаем, если бы к Валиевой были вопросы, ее бы не поставили в команду. Но специально дотянули до того, когда команда уже выступила. Здесь есть ангажированность этого случая от начала до конца. Мы бы и так выиграли Олимпиаду. У нас очень сильные девчонки, Валиеву можно было бы заменить другой спортсменкой. Для меня это спекуляция на теме», — цитирует Журову «Газета.Ru»

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружен запрещенный препарат. МОК принял решение не вручать медали за командный турнир до окончания расследования.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/24/19824571.shtml?updated
Фигурное катание
Камила Валиева
Светлана Журова
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