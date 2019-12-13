На канале Туктамышевой появилось видео с оскорблением Медведевой. Фигуристка утверждает, что она ни при чем

В женском фигурном катании произошел скандальный эпизод с участием чемпионок мира и Европы Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой. На YouTube-канале последней появился видеоролик-реклама чемпионата России в Красноярске. На видеоряд с выступлением фигуристок был наложен звук из трейлера будущего фильма «Чудо-Женщина 1984».

Instagram-аккаунт поклонников team_zhenya_medvedeva опубликовал в сториз фрагмент этого выпуска, на котором на кадрах с Медведевой и Татьяной Тарасовой звучат слова из трейлера «а это просто мусорка». К фрагменту была подпись «Простите, что? Лиза упала в моих глазах».

Туктамышева записала в Instagram видеообращение, разъяснив, что не имеет к видеоролику отношения.

«Прежде всего приношу свои извинения Жене и ее болельщикам, Татьяна Анатольевне Тарасовой и всем, кого это затронуло, — написала Туктамышева. — Я не хотела доводить ситуацию до комментариев в публичном поле, но это событие вынуждает меня отреагировать.

Хочу прояснить ситуацию. Видео было выложено на YouTube-канал, в который я уже очень давно не заходила, потому что он создавался моим бывшим агентом и менеджером — Валерой Харитоновым. Мы прекратили работать с ним несколько месяцев назад, он забрал его себе. Закончили на недоброй ноте — он задолжал мне деньги, которые выделялись под проект, но он пропал и назад их не вернул, бросаясь угрозами и шантажируя опубликовать якобы страшный компромат, чтобы испортить мою репутацию.

Как и любой адекватный человек, я понимаю, что у любой славы есть своя цена, такие ситуации случаются у многих известных людей, поэтому я решила оставить попытки получить деньги назад, а угрозы проигнорировала. У него были проблемы в личной жизни, всякое бывает, эмоции бурлят — подумала я.

Затем несколько недель назад он снова объявился и предложил поучаствовать в проекте для рекламы одной известной компании, извинился за свое поведение. Ну ок, подумала я. Был подписан договор. Компания заплатила ему предоплату, которую он должен был передать мне за выступление, и тут он пропадает: на сообщения не отвечает, трубки не берет. Как оказалось, не только мне он не выплатил, но сейчас не об этом.

Пару дней назад я написала ему еще раз и снова начались угрозы, шантаж «компроматом» и угрозы испортить мою репутацию.

Видео на ютубе — это начало его пакостей в сторону моей репутации. Все это нелепо, грустно и смешно, потому что Женя знает мое истинное отношение к ней, к тому же я сразу с ней связалась.

Насколько мне известно, этот человек много кому должен, он регулярно кидает людей, делает это беспощадно, безнаказанно и сопровождает такими пакостями, как это видео. Ожидаю, что это может продолжиться. Человек в отчаянии способен на самые разные пакости.

Мне очень жаль, что пришлось в таких деталях рассказать вам о том, что касается только меня и моей карьеры, но вы должны знать правду".

На данный момент на канале выложена обрезанная версия ролика, из которой была удалена реплика о мусорке. Сам канал был переименован в «плохой пиарщик».

Евгения Медведева опубликовала в Instagram призыв перестать поливать фигуристок грязью и «любить фигурное катание вместе». Также она отметилась в комментариях к посту Туктамышевой, написав: «Лиза, все будет хорошо! А всем умникам которые наезжают на Лизу, лучше бы закрыть пищалку. Не трогайте человека и не осуждайте за то, что она не делала».