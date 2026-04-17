Маккиннон впервые в карьере стал лучшим снайпером сезона НХЛ и выиграл «Морис Ришар Трофи»

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

30-летний канадец забросил 53 шайбы в 80 матчах и на два гола опередил форварда «Монреаля» Коула Кофилда. Третье место занял Коннор Макдэвид («Эдмонтон») с 48 шайбами.

Лучшим из россиян стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, на счету которого 45 голов в 78 встречах. Он занял четвертое место в гонке снайперов.

Маккиннон впервые в карьере стал лучшим снайпером сезона и выиграл «Морис Ришар Трофи». Рекордсменом по числу наград является российский нападающий «Вашинтона» Александр Овечкин, который 9 раз становился лучшим снайпером сезона.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ-2025/26:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 53 гола в 80 матчах

2. Коул Кофилд («Монреаль») — 51 гол в 81 матче

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 48 голов в 82 матчах

4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 45 голов в 78 матчах

5. Джейсон Робертсон («Даллас») — 45 голов в 82 матчах

6. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 45 голов в 82 матчах

7. Уайатт Джонстон («Даллас») — 45 голов в 82 матчах

8. Никита Кучеров («Тампа») — 44 гола в 76 матчах

9. Мэттью Болди («Миннесота») — 42 гола в 76 матчах

10. Стивен Стэмкос («Нэшвилл») — 42 гола в 82 матчах

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