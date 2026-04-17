Маккиннон впервые в карьере стал лучшим снайпером сезона НХЛ и выиграл «Морис Ришар Трофи»
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
30-летний канадец забросил 53 шайбы в 80 матчах и на два гола опередил форварда «Монреаля» Коула Кофилда. Третье место занял Коннор Макдэвид («Эдмонтон») с 48 шайбами.
Лучшим из россиян стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, на счету которого 45 голов в 78 встречах. Он занял четвертое место в гонке снайперов.
Маккиннон впервые в карьере стал лучшим снайпером сезона и выиграл «Морис Ришар Трофи». Рекордсменом по числу наград является российский нападающий «Вашинтона» Александр Овечкин, который 9 раз становился лучшим снайпером сезона.
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ-2025/26:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 53 гола в 80 матчах
2. Коул Кофилд («Монреаль») — 51 гол в 81 матче
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 48 голов в 82 матчах
4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 45 голов в 78 матчах
5. Джейсон Робертсон («Даллас») — 45 голов в 82 матчах
6. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 45 голов в 82 матчах
7. Уайатт Джонстон («Даллас») — 45 голов в 82 матчах
8. Никита Кучеров («Тампа») — 44 гола в 76 матчах
9. Мэттью Болди («Миннесота») — 42 гола в 76 матчах
10. Стивен Стэмкос («Нэшвилл») — 42 гола в 82 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -