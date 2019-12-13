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Евгения Медведева: «Мы устали от бесконечного хейта. Давайте любить фигурное катание вместе»

13 декабря 2019, 23:27
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Евгения Медведева: послание в сториз.
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева призвала болельщиков перестать выражать в соцсетях негатив по отношении к ней и другим фигуристкам.

«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять — мы все устали от этого бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров. Я очень хочу, чтобы фигурное катание снова стало тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле. Давайте любить его вместе», — написала Медведева в сториз Instagram.

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