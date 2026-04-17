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Судейство

17 апреля, 18:00

Судья Шафеев отвечает за «Спартак», для «Зенита» выбраны четыре арбитра

Александр Бобров
Шеф-редактор
Рафаэль Шафеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Рафаэль Шафеев в чемпионате России-2025/26 назначен ответственным за «Спартак». В 25-м туре он уже в пятый раз будет судить игру красно-белых — 19 апреля в Москве с «Ахматом». В четырех предыдущих спартаковцы одержали победы: «Рубин» (2:0, г), «Пари НН» (3:0, д), «Оренбург» (1:0, д), «Оренбург» (2:0, г).

Всего у Шафеева 11 назначений судьей. То есть на «Спартак» пришлась почти половина из них. Кроме того, у волгоградца 13 матчей чемпионата в качестве ВАР, АВАР и резервного. Любопытно, что в этих ролях он ни разу не оказывался на игре красно-белых. Кстати, в прошлом чемпионате Шафеев вообще не работал судьей на матчах «Спартака».

Из 12 назначений судьей Евгения Буланова в этом чемпионате пять пришлись на матчи «Сочи». Сегодня он будет работать на игре команды Игоря Осинькина с «Ростовом». В четырех предыдущих встречах при Буланове сочинцы потерпели поражения.

С особым вниманием судейские руководители относятся к выбору рефери на игры «Зенита»: главным образом доверием пользуются четыре арбитра. По четыре назначения у Артема Чистякова и Сергея Карасева, по три — у Алексея Сухого и Инала Танашева. По два раза игры сине-бело-голубых давали Сергею Иванову, Павлу Кукуяну, Сергею Цыганку и Рафаэлю Шафееву.

Примерно та же ситуация с «Краснодаром»: по четыре матча у Кирилла Левникова и Сергея Карасева, по три — у Егора Егорова, Алексея Сухого и Антона Фролова.

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ФК Спартак (Москва)
Рафаэль Шафеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
3
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
4
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Джон Джон
Джон Джон

Зенит

 1
П
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 1
И К Ж
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1 0 1
Арсений Дмитриев
Арсений Дмитриев

Акрон

 1 0 1
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