Судья Шафеев отвечает за «Спартак», для «Зенита» выбраны четыре арбитра
Рафаэль Шафеев в чемпионате России-2025/26 назначен ответственным за «Спартак». В 25-м туре он уже в пятый раз будет судить игру красно-белых — 19 апреля в Москве с «Ахматом». В четырех предыдущих спартаковцы одержали победы: «Рубин» (2:0, г), «Пари НН» (3:0, д), «Оренбург» (1:0, д), «Оренбург» (2:0, г).
Всего у Шафеева 11 назначений судьей. То есть на «Спартак» пришлась почти половина из них. Кроме того, у волгоградца 13 матчей чемпионата в качестве ВАР, АВАР и резервного. Любопытно, что в этих ролях он ни разу не оказывался на игре красно-белых. Кстати, в прошлом чемпионате Шафеев вообще не работал судьей на матчах «Спартака».
Из 12 назначений судьей Евгения Буланова в этом чемпионате пять пришлись на матчи «Сочи». Сегодня он будет работать на игре команды Игоря Осинькина с «Ростовом». В четырех предыдущих встречах при Буланове сочинцы потерпели поражения.
С особым вниманием судейские руководители относятся к выбору рефери на игры «Зенита»: главным образом доверием пользуются четыре арбитра. По четыре назначения у Артема Чистякова и Сергея Карасева, по три — у Алексея Сухого и Инала Танашева. По два раза игры сине-бело-голубых давали Сергею Иванову, Павлу Кукуяну, Сергею Цыганку и Рафаэлю Шафееву.
Примерно та же ситуация с «Краснодаром»: по четыре матча у Кирилла Левникова и Сергея Карасева, по три — у Егора Егорова, Алексея Сухого и Антона Фролова.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
4
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
|
|
Джон Джон
Зенит
|1
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|
|
Натан Гассама
Балтика
|1
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Арсений Дмитриев
Акрон
|1
|0
|1