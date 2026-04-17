Судья Шафеев отвечает за «Спартак», для «Зенита» выбраны четыре арбитра

Рафаэль Шафеев в чемпионате России-2025/26 назначен ответственным за «Спартак». В 25-м туре он уже в пятый раз будет судить игру красно-белых — 19 апреля в Москве с «Ахматом». В четырех предыдущих спартаковцы одержали победы: «Рубин» (2:0, г), «Пари НН» (3:0, д), «Оренбург» (1:0, д), «Оренбург» (2:0, г).

Всего у Шафеева 11 назначений судьей. То есть на «Спартак» пришлась почти половина из них. Кроме того, у волгоградца 13 матчей чемпионата в качестве ВАР, АВАР и резервного. Любопытно, что в этих ролях он ни разу не оказывался на игре красно-белых. Кстати, в прошлом чемпионате Шафеев вообще не работал судьей на матчах «Спартака».

Из 12 назначений судьей Евгения Буланова в этом чемпионате пять пришлись на матчи «Сочи». Сегодня он будет работать на игре команды Игоря Осинькина с «Ростовом». В четырех предыдущих встречах при Буланове сочинцы потерпели поражения.

С особым вниманием судейские руководители относятся к выбору рефери на игры «Зенита»: главным образом доверием пользуются четыре арбитра. По четыре назначения у Артема Чистякова и Сергея Карасева, по три — у Алексея Сухого и Инала Танашева. По два раза игры сине-бело-голубых давали Сергею Иванову, Павлу Кукуяну, Сергею Цыганку и Рафаэлю Шафееву.

Примерно та же ситуация с «Краснодаром»: по четыре матча у Кирилла Левникова и Сергея Карасева, по три — у Егора Егорова, Алексея Сухого и Антона Фролова.