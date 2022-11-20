Министр спорта России Матыцин — на церемонии прощания с Горшковым: «Александр Георгиевич сделал все, чтобы наша команда была на лидирующих позициях»

Министр спорта России Олег Матыцин в своей речи на церемонии прощания назвал Александра Горшкова настоящим патриотом, чемпионом и интеллигентным человеком:

— Уважаемые родственники, дорогие друзья. Очень тяжело говорить. Александр Георгиевич был настоящим другом. Олицетворял долгие годы, каким должен быть настоящий патриот, чемпион, добрый интеллигентный человек.

Смерть любого человека — большое горе. Но это потеря для нашего фигурного катания, всего отечественного и мирового спорта.

Очень тяжело такому человеку найти замену. Все мы скорбим.

Он был очень тактичным человеком, настоящим дипломатом, умел объединить людей в любой ситуации. Особенно это было видно перед Олимпиадой в Сочи и в период пандемии перед Играми в Пекине. Он сделал все, чтобы наша команда была на лидирующих позициях. Искренне выражаю соболезнования от имени Минспорта и всей спортивной семьи России.

Хочу пожелать всем сил, мудрости, следовать примеру Александра Георгиевича в плане любви к своей стране и делу. Будем достойны его памяти. Низкий поклон.

Александр Георгиевич скончался от инфаркта миокарда в четверг, 17 ноября.

Горшков с июня 2010 года возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.