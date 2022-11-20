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Сегодня, 13:52

Татьяна Навка почтила память Александра Горшкова на церемонии прощания с главой федерации

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка посетила церемонию прощания с президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александром Горшковым.

Кроме Навки, на малую спортивную арену «Лужники» пришли почтить память Александра Георгиевича олимпийские чемпионы Камила Валиева, Анна Щербакова, Екатерина Боброва, чемпионы мира Виктория Синицына/Никита Кацалапов, тренеры Александр Жулин, Нина Мозер, Анжелика Крылова и Татьяна Тарасова.

Александр Георгиевич скончался от инфаркта миокарда 17 ноября.

Горшков с июня 2010 года возглавлял ФФККР. Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
Татьяна Навка
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