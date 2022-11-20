Тарасова — об Александре Горшкове: «У него всегда был положительный настрой»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова произнесла речь на церемонии прощания с президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александром Горшковым.

— Саша был чудесным человеком, любящим. С ним было нестрашно, у него всегда был положительный настрой. Он был хорошим организатором и руководителем. Очень жаль. Очень жаль, — сказала Тарасова.

Александр Георгиевич скончался от инфаркта миокарда 17 ноября.

Горшков с июня 2010 года возглавлял ФФККР. Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.