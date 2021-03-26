Канадский эксперт раскритиковал оценки судей в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира

Канадский эксперт и бывший фигурист Эшер Хилл прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на чемпионате мира, где победу одержали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«У россиян было преимущество. В России было намного больше соревнований, чем в любой другой стране. Но то, что делают Вэнцзин и Цун — это невероятно. Они гипнотизировали нас во время своей программы. Да, на арене не было зрителей, но их активно поддерживали находившиеся там спортсмены просто за то, как они катались на льду. Считаю, в этом разница. То, что китайцы даже не близко к Мишиной и Галлямову по технике, — это преступление!», - сказал в интервью CBC Хилл.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото на чемпионате мира в Стокгольме. Они набрали 227,59 очка по итогам короткой и произвольной программ. Серебро завоевала китайская пара - Суй Вэнцзин и Хань Цун, которая уступили победителям 1,88 балла (225,71).

Бронза — у еще одной пары из России, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (217,63).