Туктамышева рассказала, как она выбирает музыку для своих программ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о процессе выбора музыки для своих программ.

«В моем случае это стопроцентно должно быть согласовано со мной, — сказала Туктамышева. — Если музыка нравится, она должна соответствовать внутреннему миру. У тебя появляется образ, платье где-то в голове. Когда я слушаю и кайфую, то судьи это видят. Для меня это очень важно.

Поэтому мы очень долго иногда ищем музыку, чтобы всем понравилось — мне, тренеру, хореографу. Редко бывает так, что я не понимаю музыку, но Алексей Николаевич говорит, что это круто, то, что нам надо. Я ему доверяю. Так было с этой произвольной программой. И я теперь в полном восторге».

Туктамышева заняла второе место. Победила Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова.

(Дмитрий Кузнецов)