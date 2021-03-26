Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Кричу Браво Тамаре Николаевне Москвиной! Без нее это было невозможно сделать. Есть такие тренеры, без которых победы невозможны. Большая работа профессионального тренера», — сказала Тарасова «СЭ»

Мишина и Галлямов впервые приняли участие в мировом первенстве. Они набрали 227,59 очка по итогам короткой и произвольной программ. Серебро завоевала китайская пара Суй Вэнцзин/Хань Цун (225,71), бронза — у еще одной пары из России, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (217,63). Третья пара представителей России Евгения Тарасова/Владимир Морозов (212,76) заняла четвертое место.

(Владислав Флегонтов)