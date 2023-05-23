Фигурист Угожаев назвал своих кумиров в спорте

Российский фигурист Николай Угожаев назвал своих кумиров в спорте.

«Первым был Юдзуру Ханю. Потом, когда я уже подрос, мне стал нравиться Патрик Чан — по всему, что касается скольжения и программ. Ханю как был, так и остается, но где-то на втором месте, в плане прыжков и понимания программы и музыки хочется на него равняться. Нэтан Чен — ориентир в плане стабильности прыжков и программ», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

16-летний Угожаев является серебряным призером первенства России 2022 года среди юниоров, а также призером этапов Гран-при России.