Бестемьянова — о теме ритм-танца: «Стиль нашей юности. Будет очень весело»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о теме ритм-танца в сезоне 2023/24.

«Это очень приятный стиль нашей юности. Будет очень весело смотреть. Я думаю, что это будет интересно. Будет ли это сложно? Я уверена, что такие специалисты как Жулин справятся. Наши тренера лучшие», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил темой ритм-танца в сезоне-2023/24 музыку 80-х. Любая музыка может быть использована, но она должна быть выпущена начиная с 1980 года. Пара должна продемонстрировать культуру и чувство/сущность этого десятилетия.