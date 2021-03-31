Президент ФФАКР Александр Горшков прокомментировал информацию американского журналиста Дэвида Лиза. По его сведениям, многие российские фигуристки сидят на блокаторах гормонов.

«Бред. Откуда это взято? Американские журналисты написали? Ну, понятно. А «Новичок» они не написали, что мы принимали?», — сказал Горшков «СЭ».

Американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата.

(Данил Алешин)