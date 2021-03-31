Горшков — об обвинении в употреблении блокаторов гормона: «А «Новичок» они не написали, что мы принимали?»
17:27
Президент ФФАКР Александр Горшков прокомментировал информацию американского журналиста Дэвида Лиза. По его сведениям, многие российские фигуристки сидят на блокаторах гормонов.
«Бред. Откуда это взято? Американские журналисты написали? Ну, понятно. А «Новичок» они не написали, что мы принимали?», — сказал Горшков «СЭ».
Американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата.
(Данил Алешин)
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...