Бестемьянова объяснила, почему Трусова исполняет эталонный прыжок

Олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» прокомментировала выступления Александры Трусовой на Кубке России в Татарстане.

— Этап Кубка России стал, пожалуй, самым интересным из тех, которые мы видели. Какие у вас он вызвал эмоции?

— Мы увидели настоящее состязание, потрясающую борьбу. Действительно, соревнования получились очень любопытными.

— Кто вас прежде всего удивил?

— Конечно же, Трусова. Она сделала три четверных, пробовала четвертый. Последний четверной был практически во второй половине программы, еще и в каскаде. И это были разные квады: и сальхов, и лутц, и тулуп. Это действительно уникальный был прокат, один из лучших в карьере.

— Сальхов пока что Александре дается сложнее других четверных, если судить по попыткам исполнения этого прыжка на соревнованиях. С чем это связано?

— Не совсем понимаю, с чего вы это взяли. Забудьте. У Саши сальхов классический, я бы даже сказала — эталонный. По нему надо учебники писать. Технических ошибок у Трусовой на сальхове точно нет, а с чем связаны ошибки, лучше спросить у самой Саши.

— Гонка Трусовой за четверными не скажется на физической выносливости спортсменки? Она ставит перед собой задачу делать пять квадов, но не совсем понятно, насколько это реально.

— Вполне реально. Для нее — точно реально. Для кого-то другого, думаю, что нет, но вот Саша справится. Это уникальная девочка. И она ставит перед собой конкретную цель и планомерно работает над ее выполнением. (Сергей Иванов)

Этап «Гран-при» в Москве запланирован на 20-22 ноября.

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