Алиев впервые стал чемпионом России, Самарин завоевал бронзу

Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата России в Красноярске. Он набрал 173,63 и 260,98 баллов по сумме двух прокатов.

Второе место занял Артур Даниелян (253,42), который стал лучшим в произвольной программе. Тройку замкнул Александр Самарин, допустивший ряд ошибок в короткой и два падения в произвольной программах.

Фигурное катание

Красноярск (Россия)

Чемпионат России

Мужчины

Произвольная программа

1. Артур Даниэлян — 177,70

2. Дмитрий Алиев — 173,63

3. Александр Самарин — 172,06

4. Макар Игнатов — 160,58

5. Даниил Самсонов — 159,33

6. Владимир Самойлов — 159,30

Итог

1. Дмитрий Алиев — 260,98

2. Артур Даниэлян — 253,42

3. Александр Самарин — 252,74

4. Макар Игнатов — 249,46

5. Андрей Мозалев — 240,55

6. Даниил Самсонов — 240,21

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции