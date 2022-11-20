Давка на Трусовой и сорванный прокат Мозалева. Самый скандальный этап «Гран-при» в Самаре

В Самаре на выходных было живо и разнообразно. Спасибо городу за такой событийный этап — это не унылый Сочи или привычная Москва.

«Гран-при России», 5-й этап

Женщины

1. Софья Самоделкина — 217,87

2. Александра Трусова — 213,80

3. Ксения Гущина — 196,18

Мужчины

1. Глеб Лутфуллин — 273,56

2. Александр Самарин — 268,65

3. Марк Кондратюк — 260,68

Пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 239,28

2. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 214,60

3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 211,09

Танцы

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 210,42

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 191,60

3. Полина Усова/Михаил Антонов — 171,57

На удивление на этот раз на «Гран-при России» мощными получились танцы. Редко когда увидишь два падения, тем более от номинально первой пары страны. Но Егор Базин был сам не свой — и два раза проехался по льду. Но что самое странное — это несильно сказалось на оценках. Худайбердиева/Базин получили те же 210 баллов, что и на первом своем этапе. Самару можно по праву назвать самым кафкианским этапом «Гран-при». Разрыв между реальностью и виртуальностью (то бишь оценками на табло) увеличивается, и как бы нам под таким когнитивным диссонансом не рухнуть. Кто знает — может, 91 балл в ритм-танце и сбил Егора с шага на следующий день?

Софья Самоделкина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Группе Соколовской нужна стабильность

Вот в женщинах умело придерживают вожжи. Победительница, Софья Самоделкина, набрала 217 баллов — самый низкий показатель за всю серию «Гран-при». Это тот случай, когда победа важнее чистого проката, как бы ни доказывали фигуристы обратное. Трусова осталась второй с 213 баллами — ключевым стал четверной лутц, с которого Александра упала. Но ее решили жестко отсудить, и арбитры вместе с технической бригадой, которые поставили неверное ребро на флипе, — это очень редкий случай. Но главным событием стало то, что она собрала несколько сотен человек на автограф-сессии после соревнований и стала триггером первого за долгие годы в фигурном катании забега фаната на лед. Молодой человек перемахнул через борт и прямиком направился к фигуристке после ее проката, чтобы подарить цветы.

В целом же, несмотря на дубль, группа Светланы Соколовской пока далека от того, чтобы конкурировать с ученицами Этери Тутберидзе и даже Елизаветой Туктамышевой или Софьей Муравьевой. Нужна стабильность, особенно в прыжках ультра-си. А Трусова пока физически не выдерживает. Главное — чтобы не уже. Невооруженным глазом видно, как она тяжело дышит во время произволки. И все это превращает ее выступление под драматичную I Believe I CanFly в апофеоз борьбы с собой и с краткосрочными карьерами в фигурном катании. Если Трусова выдержит и задержится в спорте, тем более в нынешних обстоятельствах, ей памятник можно будет поставить. Ну, попозже.

Ну и бронза Ксении Гущиной — это особое достижение. Новое имя в российском фигурном катании, которых за последние годы появилось не так уж и много, особенно не в московских группах. Пожалуй, только Вероника Яметова. А теперь пермячка, которая тренируется у Кирилла Давыденко в Петербурге, обогнала в плотной борьбе Анну Фролову и взяла бронзу вместе с 200 тысячами рублей.

Андрей Мозалев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Мозалеву пришлось прервать прокат

В парах интриги на этот раз не случилось. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали 239 баллов, не так уж и много проиграли заочно Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, своим напарникам по группе Москвиной. У тех — 247.

У мужчин вслед за победой Петра Гуменника в Москве грянула новая сенсация — теперь выиграл Глеб Лутфуллин в присутствии Кондратюка, Самарина и Мозалева. Молодой ученик Мишина сделал четыре четверных, включая риттбергер, и теперь может стать фаворитом даже на чемпионате России — помним упущенные баллы на падении с вращения в короткой. А вот Марк Кондратюк физически явно не в себе — не раз было видно, как он держится за спину, и в воскресенье элементов ему явно не хватало.

Но еще меньше повезло Мозалеву — у него во время проката оторвался крючок, на который нанизывается шнурок. Андрею пришлось прервать прокат и возобновлять выступление через несколько минут. Штраф 5 баллов, сбой психологического настроя — и потеря медали и призовых.

Но такая интрига и непредсказуемость — залог очень крутого чемпионата России в Красноярске. Кондратюк уже назвал его самым сложным за последние годы.