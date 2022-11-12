Туктамышева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» в Москве
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России», который проходит в Москве.
За свой прокат она получила 84,05 балла.
Второе место заняла Софья Акатьева (83,39 балла). Третьей стала Софья Муравьева (82,24 балла).
С произвольной программой девушки выступят в воскресенье, 13 ноября.
25-летнияя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года.
«Гран-при России»
4-й этап
Москва
Женщины
Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева — 84,05 балла
2. Софья Акатьева — 83,39
3. Софья Муравьева — 82,24
4. Анастасия Зинина — 70,40
5. Агнета Латушкина — 65,73
6. Мария Парамонова — 59,29
7. Мария Реброва — 58,53
8. Анна Ромасюк — 57,87
9. Екатерина Анисимова — 53,63
10. Виктория Дорошевская — 49,34
11. Арина Онищенко — 48,83
12. Ангелина Козырева — 47,28