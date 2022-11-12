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12 ноября, 16:29

Туктамышева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» в Москве

Иван Шитик
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России», который проходит в Москве.

За свой прокат она получила 84,05 балла.

Второе место заняла Софья Акатьева (83,39 балла). Третьей стала Софья Муравьева (82,24 балла).

С произвольной программой девушки выступят в воскресенье, 13 ноября.

25-летнияя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года.

«Гран-при России»

4-й этап

Москва

Женщины

Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева — 84,05 балла

2. Софья Акатьева — 83,39

3. Софья Муравьева — 82,24

4. Анастасия Зинина — 70,40

5. Агнета Латушкина — 65,73

6. Мария Парамонова — 59,29

7. Мария Реброва — 58,53

8. Анна Ромасюк — 57,87

9. Екатерина Анисимова — 53,63

10. Виктория Дорошевская — 49,34

11. Арина Онищенко — 48,83

12. Ангелина Козырева — 47,28

Елизавета Туктамышева
Софья Акатьева
Софья Муравьева
9
12
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