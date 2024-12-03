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Сегодня, 15:58

Мишина и Галлямов пропустят финал Кубка Санкт-Петербурга

Камила Абдурахманова
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивных парах, пропустят финал Кубка Санкт-Петербурга из-за простуды партнера.

«В связи с простудой Саши после этапа «Гран-при» в Петербурге пришлось изменить план участия в соревнованиях. Пришлось подлечиться, поэтому участие в финале кубка пришлось отменить», — сообщила Тамара Москвина ТАСС.

Финал Кубка Санкт-Петербурга пройдет 3-4 декабря.

В этом сезоне пара уже одержала победу на двух этапах «Гран-при России».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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