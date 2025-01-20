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Сегодня, 14:01

Три лучшие российские танцевальные пары намерены пропустить финал «Гран-при», в том числе Степанова/Букин

Степанова/Букин пропустят финал «Гран-при России»
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», три лучшие российские танцевальные пары: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Ирина Хавронина/Девид Нарижный — пропустят финал «Гран-при России» в Красноярске. Об этом «СЭ» рассказали несколько источников.

Хавронина и Нарижный пропустят турнир из-за травмы партнера, среди причин пропуска двух пар Александра Жулина один из источников назвал «отсутствие необходимости туда ехать».

Напомним, финал «Гран-при» должен стать последним турниром в преддверии отбора на олимпийский квалификационный турнир в Пекине, куда отправится одна пара. На данный момент не снялись с турнира пары, занявшие четвертые-шестые места на чемпионате России: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Финал «Гран-при России» в 2025 году пройдет в Красноярске в ледовом дворце «Кристалл Арена» с 14 по 16 февраля.

Александра Степанова/ Иван Букин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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