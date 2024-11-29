«Гран-при России» по фигурному катанию сезона-2024/25: «Герои на льду»

В прошлые выходные завершилась соревновательная часть последнего этапа «Гран-при России» по фигурному катанию сезона-2024/25. Соревнования проходили в Магнитогорске, Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо спортивной программы, одним из самых ярких событий стал проект официального партнера «Гран-при» компании FONBET «Герои на льду». В рамках каждого этапа представили картины «великих моментов» звезд российского фигурного катания — их презентовали сами спортсмены и художники. Так, «героями на льду» стали Роман Костомаров, Илья Авербух, Алексей Ягудин, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

Все картины представлены на официальном сайте проекта в рамках благотворительного аукциона — все вырученные средства переведут на помощь детям и взрослым в фонды «Металлург», «Исполнение мечты», «Добро 24.ру», «Милосердия детям» и «Счастье дарить счастье».

Для подопечных благотворительных фондов более 3 млн собрала и благотворительная программа ДоброFon. Зрители на стадионах могли купить плюшевых мишек, и за каждую игрушку, выброшенную на лед, к ее стоимости добавляли 3000 рублей. Всего зрители купили 1 307 «добромишек».

«Поддержка «Гран-при» по фигурному катанию сейчас очень важна. Для всех спортсменов это бесценная соревновательная практика, которая позволяет оставаться в форме в условиях отсутствия доступа к зарубежным событиям. В то же время проект «Герои на льду» позволяет освежить в памяти один из самых счастливых моментов в жизни спортсмена и поделиться положительными эмоциями с людьми вокруг», — поделился Роман Костомаров.

«Ни для кого не секрет, что фигурное катание — один из самых популярных видов спорта в нашей стране. В рамках таких массовых и заметных мероприятий, как «Гран-при», спортсмены могут не только показать выдающиеся результаты, но и помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке. Я надеюсь, что все средства, которые мы собрали вместе с ДоброFon, станут настоящим предновогодним подарком для подопечных благотворительных фондов», — рассказала Евгения Медведева.