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Худайбердиева — о трогательном моменте с мамой на «Гран-при»: «У нас сложные отношения, но я хотела, чтобы в День матери она была рядом»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпионка России по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева рассказала «СЭ» о том, почему подошла к трибуне после проката произвольного танца на «Гран-при» в Санкт-Петербурге и отдала один из букетов своей матери.

— Мама очень редко бывает на соревнованиях. Папу в последние годы я часто вожу туда, куда недалеко добираться от Москвы, а мама была только в том году на Кубке Первого канала и на этом этапе «Гран-при».

У нас сложные отношения, но я захотела, чтобы в День матери она была рядом. Мы вместе собирались на старт: отвлекались разговорами о жизни, рассуждениями о том, сколько детей я хочу, она восхищалась тем, как я научилась причесываться и как красиво крашусь, мучительно долго надевали ей контактные линзы в четыре руки.

Я люблю свою маму за то, какая она есть, какая она красивая и то, насколько мы разные, несмотря на внешнюю идентичность. Каждый свой прокат, заходя в секцию твиззлов, я проговариваю в голове: «Стой ради мамы». Не знаю почему. Я знаю, как она любит цветы, я не могла ее не порадовать, — рассказала Худайбердиева.

Худайбердиева и Егор Базин стали победителями пятого этапа «Гран-при России» в Санкт-Петербурге в танцах на льду. По сумме за ритм-танец и произвольный танец фигуристы получили 207,81 балла.

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
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Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге

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