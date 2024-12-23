19-летний москвич в Омске не сумел отобраться в сборную, но не теряет оптимизма.

В Омске с 18 по 22 декабря прошел главный старт сезона в фигурном катании, соревнования в мужском одиночном катании запомнились грустным послевкусием от количества неудавшихся прокатов. Корреспондент «СЭ» поговорила с участником турнира одиночников Даниилом Самсоновым и постаралась разобраться, что помешало ему подойти к чемпионату России в лучшей форме. В Омске 19-летний спортсмен занял только седьмое итоговое место.

Травма случилась прямо перед прокатом произвольной

— Перед произвольной программой в Омске ты очень сильно упал. Что произошло?

— Я решил перед стартом повторить тройной аксель для уверенности и, когда заезжал в углу, попал в след. Из-за этого у меня конек уехал за след, корпус полетел в другую сторону. Меня полностью разболтало, и я очень сильно упал на левое бедро. Было больновато, особенно в первое время, потом подъехал к тренерам, постоял, вроде чуть-чуть отпустило. Но у меня не было выбора, я в любом случае должен был выходить катать программу. Это не сильно сбило, поэтому я просто постарался сконцентрироваться и выступить.

— Сейчас не беспокоит бедро?

— Нет, все нормально

— Как оцениваешь для себя турнир?

— Ну, процентов на 65 я доволен, потому что моя подготовка была очень сильно смазана: из-за травмы я снялся с этапа «Гран-при» в Москве, потом опять подвернул ногу.

— Второй раз подворачивал?

— Да, 9 декабря, за неделю до чемпионата России. И все время такая смазанная подготовка была, за два-три дня до вылета в Омске возникли проблемы с левой паховой мышцей, я не мог прыгать с левой ноги все прыжки. Подготовка оказалась очень тяжелой, поэтому то, как я смог собраться и как прошли соревнования, в принципе, очень достойно, но сам понимаю, что произвольную программу мог лучше откатать, потому что в ней был чуть-чуть больше уверен, чем в короткой. Я понимал, что в короткой нет права на ошибку, если ошибаешься, то все, можешь забывать о чемпионате. В короткой, к сожалению, мне поставили спорный недокрут на сальхове. Но ничего страшного, не сильно критичная ошибка. Можно было в произвольной с чистым прокатом бороться за второе-третье место. Но, к сожалению, я откатал как откатал.

Больше обидно за двойной лутц, потому что я вообще готовил программу с двумя тройными акселями. Когда я сделал первый, понял, что у меня очень мало сил и вряд ли я смогу войти во второй, поэтому решил перестраховаться, пойти в тройной лутц, чтобы сделать его уверенно и получить хорошие баллы. К сожалению, я даже тройной не смог сделать, потому что попал в дырку во льду, из-за этого не оттолкнулся вообще. За тулуп не так обидно, конечно, я был в нем настолько уверен, что даже не готовил на шестиминутной разминке. Я сразу пошел четверной прыгать с первого раза. Но в программе чуть-чуть сбили аплодисменты некоторых болельщиков. Я чуть-чуть растерялся, из-за этого не так оттолкнулся, и произошло падение. В принципе, то, как я собрал обе программы, тянет на 65 процентов.

— Ты второй раз говоришь, что попадаешь в след на льду, часто так получается? Может, качество льда было неважным, или это обычная ситуация для спортсменов?

— Такое бывает, тяжело закрывать вторую разминку без заливки. Выступила целая первая разминка, потом почти вся вторая, а у мальчиков явно вес не самый легкий, следы хорошие остаются. Наверное, вероятность попасть в след высокая, когда ты выступаешь в конце без заливки. Я от этого никак не мог застраховаться, так произошло, такая неудача, ничего страшного.

— Тебе комфортнее выступать сразу после разминки или подождать немного?

— Короткую программу лучше сразу после разминки, потому что ты разогрелся и сразу хочется проехать. Там за шестиминутку нужно размять всего три прыжка, а в произвольной программе, когда тебе нужно разминать много прыжков, ты не успеваешь сделать все. Поэтому произвольную где-то вторым-третьим катать прямо идеально.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На прыжковый турнир в этом году ехать не хочется

— Без падений не бывает взлетов, ты на этом чемпионате не отобрался в сборную, как ощущения после такого?

— С прошлогоднего чемпионата России у нас конкуренция выросла в два раза, это показывают даже оценки после короткой программы, когда с третьего по седьмое место ребята шли в отрыве в полтора балла. Это само по себе говорит о том, какая большая у нас конкуренция и плотная борьба за топ-6 на чемпионате страны. Наверное, если бы я докрутил сальхов в короткой, я был бы среди топов по баллам, но неудачная произвольная дала о себе знать. Я не сильно расстраиваюсь, думаю, что в резерв я, скорее всего, попаду, и мне этого будет достаточно, чтобы двигаться вперед. У меня своя мотивация, есть свои цели, которых хочется достичь в этом сезоне и, возможно, в следующем.

— Расскажешь поподробнее, какие это цели?

— Мне тяжело говорить про текущий сезон, потому что я не знаю, что будет с его второй половиной. Я снялся с этапа в Москве, поэтому не прохожу в финал «Гран-при». Не знаю, что будет с Кубком Первого канала, но я точно подам заявку на «Русский вызов». У меня есть идеи для постановки, но это пока неточно, все карты пока не буду раскрывать. По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно. Честно скажу, в этом году не очень хочется ехать, потому что правая нога болит, а без лутцев и флипов тяжело выигрывать. Посмотрим, как сейчас сложится подготовка. Может быть, получится восстановить четверной флип и лутц, тогда, возможно, на прыжковый доеду. На следующий сезон уже ставлю себе задачи. Хотелось бы выходить в произвольной со старшими четверными: лутц, флип. В короткой пока не знаю, мы будем совещаться с тренерами, стоит ли катать ее с двумя четверными или это неоправданный риск и лучше чисто откатать с одним сальховом. В первую очередь у меня задача выходить в произвольной программе с четырьмя четверными, где как минимум один должен быть старшим.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Следил за соревнованиями с подругой

— Второй день подряд наблюдаю тебя на трибунах с девушкой. Подскажи, это твоя подруга или, может быть, что-то большее?

— Это моя подруга, с которой мы очень редко видимся. Она живет в Новосибирске, мы очень редко пересекаемся, но когда удается встретиться, целыми днями проводим время вместе. Обычно мы встречаемся раз в месяц или даже в три, поэтому ценим эту возможность.

— Она — из Новосибирска, ты — из Москвы, как вы познакомились?

— После шоу группы Тутберидзе, когда мы приезжали в Новосибирск в этом году. Она там работала, помогала, потом прислала мне в инстаграм* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографии с шоу, и мы начали общаться.

— Как планируешь отмечать Новый год?

— С семьей, в Москве, каждый год так отмечаем. Не могу сказать, что будет после чемпионата России, выйду ли я на тренировки, дам ли себе отдохнуть и вылечить ногу. Но как минимум с 28 декабря по 3 января у нас новогодние праздники в группе. Возможно, схожу с папой и братом погулять по Москве, так и проведу Новый год.