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Сегодня, 18:45

Инцидент с купальником и посвящение Валиевой. Как прошел последний день на чемпионате России

Кондратюк посвятил Валиевой показательный номер на чемпионате России
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристы Марк Кондратюк, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
Марк Кондратюк, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фигуристы зажгли на показательных выступлениях.

Показательные выступления — привычное для консервативного фигурного катания мероприятие, которое вроде и не денешь никуда. Ну правда, такой театр тоже нужен зрителю, но вроде уже и наскучил своей обыденностью, особенно когда половина номеров уже показывалась или поставлена за полчаса. Ари Закарян вот предлагает раздавать зрителям QR-код, чтобы они голосовали за победителя гала-шоу. Но, однозначно, показательные даже как праздник «позитивчика» нужны — народ собирается, билеты продаются, все в восторге.

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Хотя ощущение после финального номера, где все держатся за руки, — сейчас они все уедут из Омска и начнется специальная кабинетная операция. Сначала договариваться с ISU, потом между собой. В общем, это будут два веселых месяца. Первые намеки надвигающейся новой эпохи почувствовались после разбора, который традиционно проходит в воскресенье после соревнований, перед выходом на лед в показательных. Говорят, фигуристам посоветовали поменьше публично разговаривать и давать интервью. Что, в общем-то логично.

Облегающие костюм и шуба

Среди двух с лишним десятков номеров выделились, пожалуй, три. Выход Евгения Семененко в паре с Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным. Необычное сочетание — и снова заводной k-pop от Жени, а также намек на парное мужское катание. Такие эксперименты нынче рисковые, за что отдельный респект ребятам. Ну а Соня на льду в такой шубе и в таком платье никогда не будет лишней.

Фигурист Евгений Семененко.
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второй — финальный, в котором Аделия Петросян появилась из новогоднего мешка в образе американской певицы Мэрайи Кэри под ее хит All I Want For Christmas. Дедом Морозом, который ее тащил, стал Дмитрий Козловский — за бородой было не очень хорошо видно.

Фигуристы Дмитрий Козловский и Аделия Петросян.
Дмитрий Козловский и Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дима, кстати, классно откатался и с Сашей Бойковой, которая вышла в облегающем костюме Розовой пантеры — а в облегающих костюмах она всегда хороша (но не только, разумеется).

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Наконец, Марк Кондратюк не мог не выйти с посланием: обычный номер для него — слишком примитивно. Он посвятил его... своей давней подруге Камиле Валиевой. Выступил под песню «Танцы на стеклах», в костюме, который напоминал платье фигуристки, выступавшей когда-то под ту же музыку.

Фигурист Марк Кондратюк.
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Валиева отметила выступление у себя в соцсетях, оставив эмодзи сложенных рук. В комментариях уже успели объявить новый шип — это когда двух людей сватают друг другу и приписывают им отношения.

Ну и, конечно, не обошлось без курьезов. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко вжились в образы из песни Cake by the Ocean, Лиза выступала, по сути, в купальнике — ее шортики были очень короткими. Не то, как заметил один из тренеров на трибунах, «не померила нормально», не то Лиза осознанно эпатирует публику и претендует на роль секс-символа. И все задатки для этого у нее есть.

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Правда, на финальном выходе чемпионка России по прыжкам появилась уже в штанах — видимо, кто-то обиделся. Обычно на выходе все в тех же костюмах, что и во время проката.

Ну а теперь все летят в Москву и Питер — в надежде, что каким-то чудом олимпийская очередь дойдет и до них.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Евгений Семененко
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко
Камила Валиева
Марк Кондратюк
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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